Обновила цвет к весне: певица Нюша стала блондинкой

«Весеннее настроение», - подписала снимок артистка.

«Ню, вернись в брюнетку, пожалуйста», «Цвет волос шикарный», «Красотка», «Блонд очень идет», «Шикарная, вам так идет этот цвет волос», «Почему покрасилась? Тебе темный больше идёт», - написали интернет-пользователи.