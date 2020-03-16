Обновила цвет к весне: певица Нюша стала блондинкой
В начале весны многие российские звезды решили поэкспериментировать со своим образом. Не стала исключением и 29-летняя певица Нюша, которая сменила цвет волос и стала блондинкой.
На своей странице в соцсети Instagram Нюша опубликовала новое фото, на котором она запечатлена с новым оттенком волос – к весне 29-летняя певица решила перекраситься из брюнетки в блондинку.
«Весеннее настроение», - подписала снимок артистка.
Большинство поклонников оценили перемены в имидже любимой певицы, но, как обычно, нашлись и те, кто посчитал, что с темным цветом волос Нюше лучше.
«Ню, вернись в брюнетку, пожалуйста», «Цвет волос шикарный», «Красотка», «Блонд очень идет», «Шикарная, вам так идет этот цвет волос», «Почему покрасилась? Тебе темный больше идёт», - написали интернет-пользователи.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что певица Наталья Подольская кардинально сменила имидж в начале весны.
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