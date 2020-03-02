Певица Наталья Подольская кардинально сменила имидж в начале весны
Началась долгожданная весна, и звезды российского шоу-бизнеса принялись экспериментировать с имиджем. Не стала исключением и 37-летняя певица Наталья Подольская, которая появилась перед поклонниками в кардинально новом образе.
На своей странице в соцсети Instagram артистка опубликовала фото из новой фотосессии, на котором она предстала с розовым каре.
«С первым днём весны, друзья», - подписала снимок Наталья.
Несмотря на то, что, скорее всего, это всего лишь парик, поклонники пришли в восторг от такого смелого образа Подольской. Далеко не все сразу узнали любимую певицу на фотографии.
«Класс», «Не узнать, с весной!», «Наталья, вас не узнать, классный образ», «Шикарный образ», «Очень красиво и стильно», - отметили подписчики в комментариях.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что певица Анита Цой, известная не только своим голосом, но и роскошными локонами, кардинально сменила имидж, сделав короткую стрижку.
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