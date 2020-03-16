На концерте Димы Билана в Великом Новгороде зрителям выдадут маски

Несмотря на то, что в Великом Новгороде, как и во многих городах по всей России вводятся ограничения на массовые мероприятия в связи с коронавирусом, выступление Билана все же состоится.Концерт запланирован на 16 марта. Как сообщают организаторы, поклонники артиста, которые не захотят рисковать здоровьем и не придут на выступление, возместят стоимость билетов.В Новгородской области было принято решение не проводить массовые мероприятия с 16 марта. Однако организаторы выступления Димы Билана заявили, что не успеют вернуть деньги абсолютно каждому. В итоге шоу состоится, но с соблюдением мер предосторожности.В марте в Нижнем Новгороде должны были состояться выступления ряда артистов, включая Ирину Круг и Юрия Куклачева. Вероятнее всего их перенесут на май или июнь.