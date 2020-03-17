Александр Малинин перенес концерты из-за плохого самочувствия

Народный артист РФ певец Александр Малинин сообщил о переносе концертов в нескольких городах из-за плохого самочувствия.





Согласно данным, которые опубликованы на официальном сайте артиста, выступления в Воронеже, Тамбове, Белгороде и Липецке, запланированные с 14 по 17 марта, переносятся.





Алесандр Малинин опубликовал небольшое видео на своей странице в соцсети, где сказал, что на данный момент чувствует себя удовлетворительно.