Александр Малинин перенес концерты из-за плохого самочувствия
Народный артист РФ певец Александр Малинин сообщил о переносе концертов в нескольких городах из-за плохого самочувствия.
Согласно данным, которые опубликованы на официальном сайте артиста, выступления в Воронеже, Тамбове, Белгороде и Липецке, запланированные с 14 по 17 марта, переносятся.
Алесандр Малинин опубликовал небольшое видео на своей странице в соцсети, где сказал, что на данный момент чувствует себя удовлетворительно.
«К сожалению, я должен был отменить свои концерты в связи с плохим самочувствием. У меня очень сильно поднялось давление. Но сейчас чувствую себя удовлетворительно. Нахожусь под наблюдением врачей и прохожу лечение», - сообщил певец в Instagram.
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