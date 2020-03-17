На 78-м году жизни скончался писатель и политик Эдуард Лимонов
В одной из московских больниц на 78-м году жизни скончался известный писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. Информацию о смерти своего лидера подтвердили в партии «Другая Россия».
Как пишет агентство РИА Новости, в последнее время Эдуард Лимонов испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Однако конкретные причины смерти политика не сообщаются. О месте и времени похорон пока что также ничего не известно. Эдуарду Вениаминовичу было 77 лет.
Эдуард Лимонов родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске. В 50-х годах он начал писать стихи, однако советские издательства их отвергали. Некоторое время Лимонов жил и работал в Москве. В 1974 году он переехал в США, а затем жил во Франции. В начале 90-х Эдуард Вениаминович вернулся в Россию и вскоре получил гражданство РФ.
Лимонов написал множество книг, одной из самых популярных стала «Это я, Эдичка» (1980). Также он известен своей политической активностью на территории России. Несколько раз Эдуард Вениаминович организовывал акции протеста.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что российский исполнитель Александр Малинин перенес концерты из-за плохого самочувствия.
Оставить комментарий