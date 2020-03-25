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Звёзды, заблокировавшие друг друга в Instagram

Гуф и Айза

Обиды, ссоры, скандалы - это заставляет людей поступать глупо и неправильно. Когда жизнь полностью перешла в режим онлайн, ничего не остаётся кроме как вычеркнуть фотографии «друзей» из ленты, заблокировав аккаунт Instagram.

Так поступают многие люди, включая звёзд. Кто из них заблокировал друг друга в Instagram, выяснял корреспондент MedikForum.ru.

Вера Брежнева и Алена Водонаева

Вера Брежнева и Алена Водонаева

Однажды Водонаева в интервью призналась, что осуждает женщин, уводящих из семьи мужей. После этого Вера Брежнева заблокировала бывшую участницу «Дома-2» в Instagram. Звезда великой телестройки заявила, что в интервью не имела ввиду известную певицу: всё было подстроено. И расстроилась, так как часто просматривала страницу Брежневой, слушала песни и смотрела клипы.

Анастасия Ивлеева и Feduk

Анастасия Ивлеева и Feduk

Конфликт Федука и Элджея заставил коллег не общаться. Виновницей всего стала Анастасия Ивлеева, которую заблокировал в Instagram Федук. Он сделал это, чтобы видеть меньше постов со звездой Instagram. Впрочем, отношения у звёзд наладились, хотя разблокировать певец Настю забыл.

Ольга Бузова и T-Killah

Ольга Бузова и T-Killah

Общение с друзьями бывшего мужа Дмитрия Тарасова не заладилось. Одним из них стал рэпер T-Killah. Недобрые отзывы о Бузовой заставили телезвезду заблокировать певца в Instagram. Страницу экс-супруга звезда не стала: хочет, чтобы Тарасов видел, каких успехов ей удалось достичь. А сейчас активно хвастается первой серьёзной связью после развода.

Настасья Самбурская и Ксения Бородина

Настасья Самбурская и Ксения Бородина

Несколько лет назад Бородина заблокировала в Instagram Самбурскую. Телеведущая находилась на грани развода с мужем. Тот улетел отдыхать в Испанию, где по случайности оказалась и Настасья. Ревность побудила Ксению поступить так. Настасья даже проходила проверку на детекторе лжи, выяснилось, что ничего между ней и Курбаном не было — они всего лишь обсуждали общий проект.

Ксения Собчак и Виктория Боня

Ксения Собчак и Виктория Боня

У звезд давно нет дружеского. Со времён «Дома-2» общение Собчак и Бони не задалось. Ксения полагает, что Виктория хвастается роскошью, которая ей не принадлежит. Боня приветлива к бывшей кандидатке на президентский пост, но наладить контакт ведущие всё равно не могут.

Гуф и Айза

Гуф и Айза

Общий сын после расставания не смог удержать между бывшими супругами тепло и взаимоуважение. Почти сразу Айза заблокировала Гуфа в Instagram, чтобы не видеть его лица. Только недавно ей пришлось разблокировать экс-супруга, чтобы написать комментарий Гуфу в рамках шоу «Comment out», а потом снова поставить в блок.

Кети Топурия и Гуф

Кети Топурия и Гуф

Почему-то рэпер вызывает неприязнь у бывших девушек. Об этом он написал, когда хотел поздравить её с днем рождения.
Теги : звезды, интернет, звездная жизнь, психология
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