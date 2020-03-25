Звёзды, заблокировавшие друг друга в Instagram

Обиды, ссоры, скандалы - это заставляет людей поступать глупо и неправильно. Когда жизнь полностью перешла в режим онлайн, ничего не остаётся кроме как вычеркнуть фотографии «друзей» из ленты, заблокировав аккаунт Instagram.



Так поступают многие люди, включая звёзд. Кто из них заблокировал друг друга в Instagram, выяснял корреспондент MedikForum.ru.



Вера Брежнева и Алена Водонаева



Однажды Водонаева в интервью призналась, что осуждает женщин, уводящих из семьи мужей. После этого Вера Брежнева заблокировала бывшую участницу «Дома-2» в Instagram. Звезда великой телестройки заявила, что в интервью не имела ввиду известную певицу: всё было подстроено. И расстроилась, так как часто просматривала страницу Брежневой, слушала песни и смотрела клипы.



Анастасия Ивлеева и Feduk









Конфликт Федука и Элджея заставил коллег не общаться. Виновницей всего стала Анастасия Ивлеева, которую заблокировал в Instagram Федук. Он сделал это, чтобы видеть меньше постов со звездой Instagram. Впрочем, отношения у звёзд наладились, хотя разблокировать певец Настю забыл.



Ольга Бузова и T-Killah



Общение с друзьями бывшего мужа Дмитрия Тарасова не заладилось. Одним из них стал рэпер T-Killah. Недобрые отзывы о Бузовой заставили телезвезду заблокировать певца в Instagram. Страницу экс-супруга звезда не стала: хочет, чтобы Тарасов видел, каких успехов ей удалось достичь. А сейчас активно хвастается первой серьёзной связью после развода.



Настасья Самбурская и Ксения Бородина







Несколько лет назад Бородина заблокировала в Instagram Самбурскую. Телеведущая находилась на грани развода с мужем. Тот улетел отдыхать в Испанию, где по случайности оказалась и Настасья. Ревность побудила Ксению поступить так. Настасья даже проходила проверку на детекторе лжи, выяснилось, что ничего между ней и Курбаном не было — они всего лишь обсуждали общий проект.



Ксения Собчак и Виктория Боня









У звезд давно нет дружеского. Со времён «Дома-2» общение Собчак и Бони не задалось. Ксения полагает, что Виктория хвастается роскошью, которая ей не принадлежит. Боня приветлива к бывшей кандидатке на президентский пост, но наладить контакт ведущие всё равно не могут.



Гуф и Айза









Общий сын после расставания не смог удержать между бывшими супругами тепло и взаимоуважение. Почти сразу Айза заблокировала Гуфа в Instagram, чтобы не видеть его лица. Только недавно ей пришлось разблокировать экс-супруга, чтобы написать комментарий Гуфу в рамках шоу «Comment out», а потом снова поставить в блок.



Кети Топурия и Гуф









Почему-то рэпер вызывает неприязнь у бывших девушек. Об этом он написал, когда хотел поздравить её с днем рождения.