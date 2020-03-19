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Резко помолодевшую и похудевшую Ларису Долину не узнали на телевидении

Лариса Долина

Лариса Долина – популярная джазовая певица, радовавшая своим уникальным голосом ни одно поколение. На протяжении долгих лет артистка боролась с лишним весом, а сейчас ее и вовсе не узнать.

На днях 64-летняя Лариса Долина появилась на съемках телепередачи «Привет, Андрей!». Как пишет издание «7 дней», резко помолодевшую и похудевшую артистку не узнали даже редакторы программы.



Телевизионные сотрудники принялись обсуждать внешность Долиной, сравнивая ее с разными знаменитостями, но сошлись во мнении, что звезда российской сцены выглядит просто замечательно. Кроме того, нельзя не заметить, что артистка сменила свой гардероб и стала выглядеть более стильно.

По некоторым слухам, в 2019 году Долина вложила немало средств в свою внешность, однако сама певица эту информацию не комментирует.

Ранее портал «Медикфорум» писал, что 50-летняя Дженнифер Лопес похвасталась роскошным телом в новой фотосессии.
Теги : Лариса Долина, похудение, звезды худеют, звезды
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