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Кристина Асмус опубликовала откровенное фото топлесс

асмус

Актриса Кристина Асмус на своей странице в соцсети опубликовала откровенное фото топлесс. На фото в Instagram на ней лишь кепка и джинсы, артистка скромно повернулась к камере спиной. 


Асмус написала под снимком, что после «Текста» уже скучно, и поставила множество ироничных хештегов. 

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Подписчики звезды поинтересовались, не лень ли ей было столько писать. Многие восхитились ее самоиронией и прекрасной внешностью.

Теги : Кристина Асмус, социальные сети, фотографии
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