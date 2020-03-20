Кристина Асмус опубликовала откровенное фото топлесс

Актриса Кристина Асмус на своей странице в соцсети опубликовала откровенное фото топлесс. На фото в Instagram на ней лишь кепка и джинсы, артистка скромно повернулась к камере спиной.





Асмус написала под снимком, что после «Текста» уже скучно, и поставила множество ироничных хештегов.

Подписчики звезды поинтересовались, не лень ли ей было столько писать. Многие восхитились ее самоиронией и прекрасной внешностью.