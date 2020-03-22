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Мария Кожевникова поделилась редким фото с супругом

кожевникова

Актриса Мария Кожевникова опубликовала редкое фото с супругом, бизнесменом Евгением Васильевым. В кадре она позирует в пышном сером платье с многослойной юбкой, а муж в смокинге с бабочкой.


«Пока дети спят и в доме тишина, решила почистить телефон и вот нашла редкий кадр! Муж фотографируется, да еще и улыбается», — написала актриса в Instagram


Поклонники посчитали, что Кожевникова делает правильно, не публикуя много фото, потому что счастье любит тишину.



Актриса почти семь лет живет с Евгением Васильевым. Они обвенчались в Ницце в 2013 году, но свадьбу так и не сыграли. У пары трое сыновей: Иван, Максим и Василий.

Теги : Мария Кожевникова, супруг, социальные сети
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