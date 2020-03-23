Ангела Меркель ушла на карантин из-за контакта с врачом, заболевшим коронавирусом

Позже стало известно, что сотрудник клиники, делавший прививку канцлеру, был заражен коронавирусом. После этого представители немецкого правительства сообщили, что Ангела Меркель приняла решение уйти на карантин.Немецкие медики рекомендуют делать прививку от пневмококка всем людям, старше 60 лет, чтобы уменьшить вероятность заражения ОРВИ.Ранее жители Германии заметили Ангелу Меркель в супермаркете. Глава немецкого правительства запасалась туалетной бумагой и вином.