70% немцев могут заразиться коронавирусом

Ранее аналогичный прогноз высказывал директор института вирусологии клиники "Шарите" в Берлине Кристиан Дростен. Он утверждает, что неизвестно, сколько Германия будет бороться с коронавирусом. По мнению Дростена, это может занять около двух или трех лет.Медик утверждает, что серьёзную проблему для немецкой системы здравоохранения представляет скорость распространения коронавируса. Дростен убежден, что власти страны должны предпринять все меры, чтобы не допустить глобальной эпидемии недуга.