Алсу показала, как она выглядела 25 лет назад

«Алсу Сафина 1995 - Алсу Абрамова 2020», - лаконично подписала фотографию артистка.

«И глазки тоже сделали, но все чтобы вы не делали, выглядит естественно», «Пластика?», «Совсем не изменились, только краше стали», «С годами вы стали ещё красивее», - отметили интернет-пользователи.