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Алсу показала, как она выглядела 25 лет назад

Алсу

Певица Алсу всегда славилась в российском шоу-бизнесе не только мелодичным голосом, но и своей особенной восточной красотой. Однако в последнее время ее все чаще стали обвинять в пластике. Поэтому 36-летняя певица решила показать фото из юности.

На своей странице в соцсети Instagram Алсу опубликовала коллаж из двух снимков – на одном певица показала, как выглядит сейчас, а на втором – в возрасте 11 лет.



«Алсу Сафина 1995 - Алсу Абрамова 2020», - лаконично подписала фотографию артистка.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо ее архивного снимка, отметив, что звезда российской сцены практически не изменилась за 25 лет, а только похорошела. Нашлись, правда, и те, кто написал, что изменения во внешности артистки – налицо.

«И глазки тоже сделали, но все чтобы вы не делали, выглядит естественно», «Пластика?», «Совсем не изменились, только краше стали», «С годами вы стали ещё красивее»,  - отметили интернет-пользователи.


Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что Кристина Орбакайте решила продемонстрировать подписчикам естественную красоту без макияжа.
Теги : Алсу, звезды
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Алсу показала, как она выглядела 25 лет назад
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