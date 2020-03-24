41-летняя Ани Лорак покорила Сеть эффектной растяжкой

«Всегда можно улучшать себя!», - подписала снимки артистка.

«Каролина, вам 18 есть?», «Шикарная фигура… Идеал женской красоты», «Какая у вас идеальная фигура! Красотка!», «Красотка, всё моложе и моложе с каждым днём и красивее!», «На карантине мотивируете девчонок и злите мужчин», «На карантине такие фото позволяют не расслабиться и окончательно не разлениться, а наоборот, больше времени посвятить улучшению своего физического состояния и внутреннего», - отметили подписчики.