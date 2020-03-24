41-летняя Ани Лорак покорила Сеть эффектной растяжкой
Ани Лорак, как и многие другие звезды, пришлось остановить концерты из-за коронавируса. Однако певица зря времени не теряет: она решила заняться собой и мотивировать на это других.
На своей странице в соцсети Instagram 41-летняя Ани Лорак опубликовала серию фотографий, где она продемонстрировала поклонникам свою невероятную растяжку возле шведской стенки.
«Всегда можно улучшать себя!», - подписала снимки артистка.
Большинство поклонников восхитились физической формой известной певицы и поспешили осыпать ее комплиментами. Также многие поблагодарили Лорак за мотивацию.
«Каролина, вам 18 есть?», «Шикарная фигура… Идеал женской красоты», «Какая у вас идеальная фигура! Красотка!», «Красотка, всё моложе и моложе с каждым днём и красивее!», «На карантине мотивируете девчонок и злите мужчин», «На карантине такие фото позволяют не расслабиться и окончательно не разлениться, а наоборот, больше времени посвятить улучшению своего физического состояния и внутреннего», - отметили подписчики.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что певица Анна Семенович поделилась с поклонниками секретом, как ей удается выглядеть на десять лет моложе.
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