41-летняя Ирина Пегова не побоялась показаться в Сети без макияжа

«Вы прекрасно выглядите без макияжа!», «И без макияжа очень-очень красивая женщина», «Выглядите бодро и свежо! Отдохнувшей) всего хорошего Вам!», «Так помолодели! Отлично выглядите!», «Какая красавица! Без макияжа - прям школьница!!», - написали интернет-пользователи в комментариях.

У себя на странице Instagram Пегова опубликовала серию фотографий, где она запечатлена без грамма косметики на лице. Судя по всему, 41-летняя актриса устроила себе небольшой отпуск и также решила отдохнуть и от макияжа.Поклонники артистки поинтересовались у нее, как обстоят дела с карантином в Белоруссии, а также отметили, что она прекрасно выглядит и без косметики на лице.Ранее портал «Медикфорум» писал , что Кристина Орбакайте поделилась домашним фото без косметики. Певица решила показать, как проходят ее дни во время самоизоляции.