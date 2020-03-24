41-летняя Ирина Пегова не побоялась показаться в Сети без макияжа
Ирина Пегова успела попасть в Белоруссию до того, как Россия закрыла границы. Сейчас 41-летняя актриса находится в Минске, откуда она щедро делится новыми снимками.
У себя на странице Instagram Пегова опубликовала серию фотографий, где она запечатлена без грамма косметики на лице. Судя по всему, 41-летняя актриса устроила себе небольшой отпуск и также решила отдохнуть и от макияжа.
Поклонники артистки поинтересовались у нее, как обстоят дела с карантином в Белоруссии, а также отметили, что она прекрасно выглядит и без косметики на лице.
«Вы прекрасно выглядите без макияжа!», «И без макияжа очень-очень красивая женщина», «Выглядите бодро и свежо! Отдохнувшей) всего хорошего Вам!», «Так помолодели! Отлично выглядите!», «Какая красавица! Без макияжа - прям школьница!!», - написали интернет-пользователи в комментариях.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что Кристина Орбакайте поделилась домашним фото без косметики. Певица решила показать, как проходят ее дни во время самоизоляции.
Оставить комментарий