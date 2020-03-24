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Старший сын Барановской растет копией Аршавина

Юлия Барановская

Телеведущая Юлия Барановская решила порадовать поклонников совместным фото со старшим сыном Артемом и рассказать, как мальчик относится к ситуации с коронавирусом.

На своей странице в соцсети Instagram Барановская опубликовала совместное фото со старшим сыном и сообщила, что, по мнению Артема, паниковать из-за пандемии не стоит.



«Артём нам говорит: моем руки, но не паникуем. По-моему, мы в надежных руках», - подписала семейный снимок Юлия.


Многие поклонники отметили, что мальчик растет точной копией отца – футболиста Андрея Аршавина.

«Сын очень на папу похож, но, учитывая, что есть мамино очарование, получился очень красивым мальчуганом», «Как на папу похож», «И все-таки Аршавинское в Артеме преобладает», «Красавцы. Когда увидела - подумала Аршавин рядом», - написали интернет-пользователи в комментариях.


Напомним, Юлия Барановская и футболист Андрей Аршавин были в отношениях девять лет. В этом союзе родились трое детей, однако, несмотря на это, Аршавин ушел из семьи.

Ранее портал «Медикфорум» писал, что Яна Рудковская собралась лететь на Мальдивы, несмотря на распространение коронавируса по всей планете.
Теги : Юлия Барановская, дети звезд
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Старший сын Барановской растет копией Аршавина