Старший сын Барановской растет копией Аршавина

«Артём нам говорит: моем руки, но не паникуем. По-моему, мы в надежных руках», - подписала семейный снимок Юлия.

«Сын очень на папу похож, но, учитывая, что есть мамино очарование, получился очень красивым мальчуганом», «Как на папу похож», «И все-таки Аршавинское в Артеме преобладает», «Красавцы. Когда увидела - подумала Аршавин рядом», - написали интернет-пользователи в комментариях.