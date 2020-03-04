39-летняя Юлия Барановская осмелилась показать в Сети фото без макияжа

«Люблю», — коротко подписала семейный кадр Юлия.

«Без макияжа совсем молоденькая», «Красавчики!», «Цвет глаз нереальный!», «Всегда естественная», «Такая домашняя», «Какие вы хорошенькие», «Опять без макияжа», «Юля, без макияжа ты еще прекраснее», - написали поклонники в комментариях.