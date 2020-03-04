39-летняя Юлия Барановская осмелилась показать в Сети фото без макияжа
Юлия Барановская не стесняется того, как она выглядит по утрам. Так, телеведущая и бывшая возлюбленная Андрея Аршавина показала поклонникам то, как она выглядит после пробуждения, без грамма косметики на лице.
У себя на странице в соцсети Instagram 39-летняя Барановская опубликовала трогательное фото, на котором она запечатлена в объятиях своего сына Арсения. Судя по всему, снимок сделано утром в домашней атмосфере.
«Люблю», — коротко подписала семейный кадр Юлия.
Многие поклонники телеведущей обратили внимание на то, что она совсем не боится показать себя перед публикой в естественном виде, а также отметили, что без макияжа она выглядит моложе.
«Без макияжа совсем молоденькая», «Красавчики!», «Цвет глаз нереальный!», «Всегда естественная», «Такая домашняя», «Какие вы хорошенькие», «Опять без макияжа», «Юля, без макияжа ты еще прекраснее», - написали поклонники в комментариях.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что популярная певица Кети Топурия, которая, по слухам, сейчас находится «в положении», также не постеснялась показаться перед публикой без косметики.
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