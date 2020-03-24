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Яна Рудковская собралась лететь на Мальдивы, несмотря на распространение COVID-19

Яна Рудковская

Яна Рудковская недавно вернулась из Парижа, после чего ей пришлось устроить себе домашний карантин. Но знаменитости на месте не сидится – теперь она захотела отправиться на Мальдивы.

Распространение коронавируса по всей планете, похоже, не пугает Яну Рудковскую. На своей странице в соцсети Instagram она спросила совета у подписчиков, стоит ли ей ехать на полупустые Мальдивы, или лучше остаться дома.



«Доброе утро, собираюсь на работу и думаю - лететь нам завтра в отпуск на полупустые Мальдивы к океану, мы так никуда и не долетели, или лучше посидеть дома?», - написала продюсер.

Большинство подписчиков посоветовали Рудковской не рисковать и остаться дома. По их мнению, Мальдивские острова тоже может «накрыть» коронавирусом.

«Конечно, дома. Поберечь себя и родных. Отпуск подождет, здоровье — главное», «Мальдивы закрыты для туристов!», «Лучше посидеть дома. Вирус повсюду. И в самолетах, и аэропортах», «Лучше дома. Привет из Италии», - отметили интернет-пользователи.


Ранее портал «Медикфорум» писал, что Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Теги : Яна Рудковская, отпуск, коронавирус
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