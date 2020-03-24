Яна Рудковская собралась лететь на Мальдивы, несмотря на распространение COVID-19

«Доброе утро, собираюсь на работу и думаю - лететь нам завтра в отпуск на полупустые Мальдивы к океану, мы так никуда и не долетели, или лучше посидеть дома?», - написала продюсер.

«Конечно, дома. Поберечь себя и родных. Отпуск подождет, здоровье — главное», «Мальдивы закрыты для туристов!», «Лучше посидеть дома. Вирус повсюду. И в самолетах, и аэропортах», «Лучше дома. Привет из Италии», - отметили интернет-пользователи.