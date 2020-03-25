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Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Инна Макарова

Закончилась жизнь одной из последних легенд советского кинематографа. Не стало народной артистки СССР Инны Макаровой, она умерла на 94-м году жизни.

Инна Макарова относится к последним уходящим звездам советского кино, которых знала и любила вся страна. За ее плечами блестящие работы в таких фильмах, как «Молодая гвардия», «Дело Румянцева», «Высота», «Дорогой мой человек», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова» и очень многих других. Она была первой женой Сергея Бондарчука, а затем в течение многих лет дарила супружеское счастье выдающемуся советскому торакальному хирургу Михаилу Перельману. Инна Макарова заслуженно считалось одной из самых знаменитых киноактрис Советского Союза.

К сожалению, в последние годы здоровье Инны Владимировны ухудшилось, прогрессировали сердечно-сосудистые недуги, много времени она проводила в больнице. Обострилась астма, эта болезнь протекала у актрисы долгие годы, но Макарова продолжала работать вплоть до 2015 года, когда окончательно ушла на покой. Инна Владимировна умерла в больнице, информацию об этом прессе сообщила её дочь Наталья.

Чуть ранее одна из московских газет написала, что звезда фильма «Высота» после смерти Михаила Перельмана начала угасать. Она постоянно находилась в больницах и теряла интерес к жизни. Об этом журналистам поведал её внук композитор Иван Бурляев. Он подчеркнул, что Инна Владимировна всегда заботилась о близких, но супруг ушёл из жизни, а дети и внуки повзрослели, и в заботе своей знаменитой бабушки уже не нуждаются. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : Инна Макарова
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Принц Чарльз подхватил коронавирус
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова