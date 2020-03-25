35-летняя актриса Мария Кожевникова поделилась честным фото без макияжа
Несмотря на распространение коронавируса, многие российские звезды продолжают работать. Так, актриса Мария Кожевникова отправилась в Санкт-Петербург на съемки фильма о Великой Отечественной войне.
В северную столицу 35-летняя артистка отправилась на машине, билеты на поезд пришлось сдать – все рейсы отменены из-за коронавируса. На своей странице в соцсети Instagram Кожевникова опубликовала честное фото того, как она выглядит без косметики в поездке.
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Осталось два съёмочных дня документального фильма к 9 мая... работа огромной команды и не один месяц. Да и просматривая хронику, общаясь с Героями ВОВ, узнавая невероятные факты, в которые даже поверить сложно, понимаешь, что отменить не имеешь права! Этот фильм ? должен выйти во время, как и всё, что происходило на войне. Удивительный материал с которым я Вас познакомлю, никого не оставит равнодушным ?? никого. Пришлось сдать билет и на машине в #СанктПетербург 7 часов в пути ?
Многие поклонники заметили, что Мария выглядит просто замечательно даже без макияжа, и осыпали звезду сериала "Универ" комплиментами.
«Красавица, глаз не оторвать», «У вас глаза очень красивые», «Когда женщина красива и не накрашенной», «Какая же вы красивая! Всегда!», «Ты прекрасна», «Какое красивое лицо без макияжа», - восхитились подписчики в комментариях.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что 41-летняя актриса Ирина Пегова также не побоялась показаться в Сети без макияжа.
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