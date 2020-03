35-летняя актриса Мария Кожевникова поделилась честным фото без макияжа

View this post on Instagram

Осталось два съёмочных дня документального фильма к 9 мая... работа огромной команды и не один месяц. Да и просматривая хронику, общаясь с Героями ВОВ, узнавая невероятные факты, в которые даже поверить сложно, понимаешь, что отменить не имеешь права! Этот фильм ? должен выйти во время, как и всё, что происходило на войне. Удивительный материал с которым я Вас познакомлю, никого не оставит равнодушным ?? никого. Пришлось сдать билет и на машине в #СанктПетербург 7 часов в пути ?