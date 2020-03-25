35-летняя актриса Мария Кожевникова поделилась честным фото без макияжа

«Красавица, глаз не оторвать», «У вас глаза очень красивые», «Когда женщина красива и не накрашенной», «Какая же вы красивая! Всегда!», «Ты прекрасна», «Какое красивое лицо без макияжа», - восхитились подписчики в комментариях.

В северную столицу 35-летняя артистка отправилась на машине, билеты на поезд пришлось сдать – все рейсы отменены из-за коронавируса. На своей странице в соцсети Instagram Кожевникова опубликовала честное фото того, как она выглядит без косметики в поездке.Многие поклонники заметили, что Мария выглядит просто замечательно даже без макияжа, и осыпали звезду сериала "Универ" комплиментами.Ранее наш портал «Медикфорум» писал , что 41-летняя актриса Ирина Пегова также не побоялась показаться в Сети без макияжа.