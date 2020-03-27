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Меркель не хватает человеческого общения на карантине

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, чего ей больше всего не хватает на карантине. Она утверждает, что находится в очень нагруженном рабочем ритме и много общается с помощью видеоконференций. Однако ей не хватает простого человеческого общения. Политик выразила надежду, что в скором времени пандемия закончиться и она сможет вернуться к работе в нормальном режиме.

"Я очень занята, потому что очень многое происходит посредством этих видеоконференций или посредством телефонных переговоров, много приходится сидеть перед приборами, виртуально общаясь с другими людьми, то есть никаких реальных встреч. Тем не менее, мне немного не хватает, например, что я не могу лично присутствовать на заседаниях правительства, что я не вижу людей там и что сейчас нет никаких личных контактов, это нечто иное", - сказала Меркель после видеоконференции лидеров G20.

Напомним, главу немецкого правительства отправили на карантин после её контакта с врачом, инфицированным коронавирусом. Сейчас у Меркель нет симптомов COVID-19. 26 марта она приняла участие в видеоконференции лидеров стран "Большой двадцатки", на которой обсуждалось распространение коронавируса нового типа в мире.
Теги : Ангела Меркель, общение, карантин, коронавирус, пандемия
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