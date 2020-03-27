Меркель не хватает человеческого общения на карантине

"Я очень занята, потому что очень многое происходит посредством этих видеоконференций или посредством телефонных переговоров, много приходится сидеть перед приборами, виртуально общаясь с другими людьми, то есть никаких реальных встреч. Тем не менее, мне немного не хватает, например, что я не могу лично присутствовать на заседаниях правительства, что я не вижу людей там и что сейчас нет никаких личных контактов, это нечто иное", - сказала Меркель после видеоконференции лидеров G20.

Напомним, главу немецкого правительства отправили на карантин после её контакта с врачом, инфицированным коронавирусом. Сейчас у Меркель нет симптомов COVID-19. 26 марта она приняла участие в видеоконференции лидеров стран "Большой двадцатки", на которой обсуждалось распространение коронавируса нового типа в мире.