Звезда «Кухни» Елена Подкаминская показала, как она выглядела 15 лет назад

«Бодра, свежа, выспавшаяся... А потому что три ребенка тому назад», - подписала фотографии актриса.

«Сейчас ещё прекрасней, дети только украсили Вас!!!», «Вы и были красотка, но сейчас ещё лучше, честно, редко женщины с годами хорошеют, вы расцвели по-настоящему», «Сейчас вы выглядите лучше, без преувеличения! Несмотря на наличие троих детей!», «Мне кажется вы сейчас намного моложе выглядите!», - написали интернет-пользователи.