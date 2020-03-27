27-03-2020 22:44 - Вирусолог из Германии назвал типичные и нетипичные признаки COVID-1927-03-2020 22:02 - Врач указал 4 категории людей, для которых коронавирус смертельно опасен27-03-2020 21:24 - Главный эпидемиолог спрогнозировал спад эпидемии коронавируса в России к маю27-03-2020 20:56 - В Москве зафиксирована четвертая смерть от инфекции, вызванной коронавирусом27-03-2020 20:02 - Число жертв коронавируса за сутки в Италии побило новый рекорд – скончались 969 человек27-03-2020 19:51 - В России запустили более точную систему выявления коронавируса27-03-2020 19:44 - Доктор Мясников сообщил новые данные о действии коронавируса на пожилых27-03-2020 19:29 - Билл Гейтс предсказал эпидемию еще 5 лет назад27-03-2020 19:25 - Ученый назвал сроки по спаду интенсивности нового коронавируса в России27-03-2020 18:22 - На волне коронавируса Анастасии Волочковой стали дарить цветы из туалетной бумаги27-03-2020 17:59 - Вирусолог объяснил, как легко и просто отличить коронавирус от ангины и гриппа27-03-2020 17:56 - Эксперты рассказали, как перебить запах лука и чеснока27-03-2020 16:38 - У Игоря Николаева подтвердился коронавирус27-03-2020 16:35 - Доктор Комаровский назвал самое эффективное средство против коронавируса27-03-2020 16:16 - Глава Министерства здравоохранения Великобритании заразился коронавирусом

Звезда «Кухни» Елена Подкаминская показала, как она выглядела 15 лет назад

Елена Подкаминская

Елена Подкаминская – не только известная российская актриса, звезда телесериалов, многодетная мама, но и просто эффектная женщина. 40-летняя артистка решила доказать поклонникам, что ее красота натуральная, поделившись архивными фото в Сети.

На днях Елена Подкаминская опубликовала в Instagram снимки из первой в ее жизни фотосессии. Кадры были сделаны в далеком 2005 году. Артистка отметила, что 15 лет назад она выглядела более бодрой и отдохнувшей, а все, потому что у нее не было детей.



«Бодра, свежа, выспавшаяся... А потому что три ребенка тому назад», - подписала фотографии актриса.


При этом многие подписчики отметили, что сейчас Подкаминская выглядит даже лучше, чем в середине 2000-х годов.

«Сейчас ещё прекрасней, дети только украсили Вас!!!», «Вы и были красотка, но сейчас ещё лучше, честно, редко женщины с годами хорошеют, вы расцвели по-настоящему», «Сейчас вы выглядите лучше, без преувеличения! Несмотря на наличие троих детей!», «Мне кажется вы сейчас намного моложе выглядите!», - написали интернет-пользователи.


Напомним, что 21 февраля 40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз. У нее родился мальчик.
Теги : Елена Подкаминская, звезды в молодости, звезды
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Медики рассказали, какая каша на завтрак снизит риск инсульта
Вирусолог из Германии назвал типичные и нетипичные признаки COVID-19
Названы польза и вред красной икры