Звезда «Кухни» Елена Подкаминская показала, как она выглядела 15 лет назад
Елена Подкаминская – не только известная российская актриса, звезда телесериалов, многодетная мама, но и просто эффектная женщина. 40-летняя артистка решила доказать поклонникам, что ее красота натуральная, поделившись архивными фото в Сети.
На днях Елена Подкаминская опубликовала в Instagram снимки из первой в ее жизни фотосессии. Кадры были сделаны в далеком 2005 году. Артистка отметила, что 15 лет назад она выглядела более бодрой и отдохнувшей, а все, потому что у нее не было детей.
«Бодра, свежа, выспавшаяся... А потому что три ребенка тому назад», - подписала фотографии актриса.
При этом многие подписчики отметили, что сейчас Подкаминская выглядит даже лучше, чем в середине 2000-х годов.
«Сейчас ещё прекрасней, дети только украсили Вас!!!», «Вы и были красотка, но сейчас ещё лучше, честно, редко женщины с годами хорошеют, вы расцвели по-настоящему», «Сейчас вы выглядите лучше, без преувеличения! Несмотря на наличие троих детей!», «Мне кажется вы сейчас намного моложе выглядите!», - написали интернет-пользователи.
Напомним, что 21 февраля 40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз. У нее родился мальчик.
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