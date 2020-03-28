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Кети Топурия рассказала, как сбросила 17 лишних килограмм

топурия

Певица Кети Топурия решила пообщаться с подписчиками и ответить на самые популярные вопросы. Она рассекретила свою диету, которая помогает ей быстро прийти в форму.

«Сильно набирала вес только раз в жизни: во время беременности. Тогда я поправилась на целых 17 килограммов! Вес сбросила за три месяца. Как? Сидела на так называемой белковой диете, на которой нахожусь и сейчас. Если коротко — отказалась от сахара и мучного. И главное — вода! Пью не менее двух литров воды в день. И много клетчатки из овощей», — рассказала артистка в Instagram.


Также она расписала свое примерное меню на один день. На завтрак певица предпочитает есть овсяную кашу или творог без сметаны и сахара. На обед обязательно готовит суп или салат, через несколько часов делает перекус яблоком, а на ужин готовит овощи на гриле с мясом или рыбой.

Теги : Кети Топурия, диета, соцсети
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