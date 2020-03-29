Бледанс показала, как они с Орбакайте выглядели 20 лет назад

«Спектакль по пьесе Волкова был очень современным, стильным, с музыкой Имы Сумак, со странной и прекрасной хореографией, он был в первую очередь о Любви! О взаимопонимании. О человечности. От том, что важно сегодня и всегда...», - подписала архивные снимки Эвелина.

«Три красавицы!», «Какие красотки», «Прекрасные, женственные и невероятные!», «Какая вы были красотка!!! А сейчас ещё лучше!!!», «Такие молоденькие! Но и сейчас, как хорошее вино с годами», - написали интернет-пользователи.