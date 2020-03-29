Бледанс показала, как они с Орбакайте выглядели 20 лет назад
В период пандемии коронавируса большую популярность приобретают различные челленджи в Сети. Очередным флешмобом, к которым также присоединились и знаменитости, стал флешмоб архивных снимков. Не осталась от него в стороне и актриса Эвелина Бледанс.
На своей странице в соцсети Instagram Бледанс опубликовала старые фотографии, на которых она запечатлена с Кристиной Орбакайте и Анной Тереховой. 20 лет назад они принимали участие в спектакле «Даная». Артистка признается, что тогда постановка произвела настоящий фурор.
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Сегодня «День театра» Поздравляю всех служащих театру и любящих его! А эти фото с моими партнершами по спектаклю «Даная» @orbakaite_k и @grace_terekhovanna_tais. Спектакль по пьесе Волкова был очень современным, стильным, с музыкой Имы Сумак, со странной и прекрасной хореографией, он был в первую очередь о Любви! О взаимопонимании. О человечности. От том, что важно сегодня и всегда.... #бледанс #терехова #орбакайте #спектакль #даная #20летназад #деньтеатра #воспоминания
«Спектакль по пьесе Волкова был очень современным, стильным, с музыкой Имы Сумак, со странной и прекрасной хореографией, он был в первую очередь о Любви! О взаимопонимании. О человечности. От том, что важно сегодня и всегда...», - подписала архивные снимки Эвелина.
Поклонники поспешили осыпать женщин комплиментами, а многие также отметили, что за два десятка лет никто из присутствующих на фотографиях практически не изменился.
«Три красавицы!», «Какие красотки», «Прекрасные, женственные и невероятные!», «Какая вы были красотка!!! А сейчас ещё лучше!!!», «Такие молоденькие! Но и сейчас, как хорошее вино с годами», - написали интернет-пользователи.
Ранее свое архивное фото показала другая актриса – звезда телесериала «Кухня» Елена Подкаминская. Она опубликовала раритетные снимки 2005 года.
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