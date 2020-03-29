29-03-2020 00:57 - Пугачева с сыном исполнила песню, изгоняющую коронавирус29-03-2020 00:08 - Подросток с коронавирусом скончался после отказа в помощи из-за страховки28-03-2020 23:45 - Число зараженных коронавирусом во всем мире увеличилось до 570 тысяч человек28-03-2020 23:23 - Доктор Рошаль прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России28-03-2020 22:54 - Заболевший коронавирусом Лев Лещенко пошел на поправку28-03-2020 22:44 - Названы нарушения здоровья, повышающие риск заболеть COVID-1928-03-2020 20:22 - Медики дали советы о посещении магазина в сезон коронавируса28-03-2020 19:18 - Эпидемия коронавируса. Как защитить свои дыхательные пути?28-03-2020 18:22 - Медики призывают соблюдать меры предосторожности после выздоровления от коронавируса28-03-2020 17:11 - Что такое поддерживающее лечение для пациентов с коронавирусом COVID-19?28-03-2020 16:43 - «У нее был только кашель». Стало известно, как во Франции умерла 16-летняя девушка с коронавирусом28-03-2020 16:30 - Витамин С сокращает время вентиляции легких у тяжелых пациентов28-03-2020 16:01 - Супруга Игоря Николаева обратилась к общественности28-03-2020 15:26 - ВОЗ дала рекомендации по пребыванию в изоляции из-за коронавируса28-03-2020 15:18 - Рекордная смертность: за сутки в Италии погибли от коронавируса почти 1000 человек, в Испании - 832

Бледанс показала, как они с Орбакайте выглядели 20 лет назад

Кристина Орбакайте и Эвелина Бледанс в молодости

В период пандемии коронавируса большую популярность приобретают различные челленджи в Сети. Очередным флешмобом, к которым также присоединились и знаменитости, стал флешмоб архивных снимков. Не осталась от него в стороне и актриса Эвелина Бледанс.

На своей странице в соцсети Instagram Бледанс опубликовала старые фотографии, на которых она запечатлена с Кристиной Орбакайте и Анной Тереховой. 20 лет назад они принимали участие в спектакле «Даная». Артистка признается, что тогда постановка произвела настоящий фурор.

View this post on Instagram

Сегодня «День театра» Поздравляю всех служащих театру и любящих его! А эти фото с моими партнершами по спектаклю «Даная» @orbakaite_k и @grace_terekhovanna_tais. Спектакль по пьесе Волкова был очень современным, стильным, с музыкой Имы Сумак, со странной и прекрасной хореографией, он был в первую очередь о Любви! О взаимопонимании. О человечности. От том, что важно сегодня и всегда.... #бледанс #терехова #орбакайте #спектакль #даная #20летназад #деньтеатра #воспоминания

A post shared by Эвелина Блёданс (@bledans) on



«Спектакль по пьесе Волкова был очень современным, стильным, с музыкой Имы Сумак, со странной и прекрасной хореографией, он был в первую очередь о Любви! О взаимопонимании. О человечности. От том, что важно сегодня и всегда...», - подписала архивные снимки Эвелина.


Поклонники поспешили осыпать женщин комплиментами, а многие также отметили, что за два десятка лет никто из присутствующих на фотографиях практически не изменился.

«Три красавицы!», «Какие красотки», «Прекрасные, женственные и невероятные!», «Какая вы были красотка!!! А сейчас ещё лучше!!!», «Такие молоденькие! Но и сейчас, как хорошее вино с годами», - написали интернет-пользователи.


Ранее свое архивное фото показала другая актриса – звезда телесериала «Кухня» Елена Подкаминская. Она опубликовала раритетные снимки 2005 года.
Теги : Эвелина Бледанс, Кристина Орбакайте, звезды
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Пугачева с сыном исполнила песню, изгоняющую коронавирус
Агата Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Подросток с коронавирусом скончался после отказа в помощи из-за страховки