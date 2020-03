Бледанс показала, как они с Орбакайте выглядели 20 лет назад

View this post on Instagram

Сегодня «День театра» Поздравляю всех служащих театру и любящих его! А эти фото с моими партнершами по спектаклю «Даная» @orbakaite_k и @grace_terekhovanna_tais. Спектакль по пьесе Волкова был очень современным, стильным, с музыкой Имы Сумак, со странной и прекрасной хореографией, он был в первую очередь о Любви! О взаимопонимании. О человечности. От том, что важно сегодня и всегда.... #бледанс #терехова #орбакайте #спектакль #даная #20летназад #деньтеатра #воспоминания