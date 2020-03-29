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Агата Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Агаты Муцениеце

Актриса Агата Муцениеце рассказала о причинах развода с Павлом Прилучным. Она отметила, что они перестали понимать друг друга.

«Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше — для меня это показатель. Он не понимает меня. Я не понимаю его. Мы не можем найти общий язык. Я уже не хочу спасать этот брак, не вижу больше смысла», — сказала Муцениеце в программе на YouTube-канале PeopleTalk TV.


Она добавила, что они с мужем приняли решение разойтись мирно, пока им еще удается сохранять нормальные отношения. Также пара решила остаться хорошими родителями для совместных детей — четырехлетней Мии и семилетнего Тимофея. Им пока не рассказали о разводе. 

Теги : Агата Муцениеце, развод, Павел Прилучный
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Пугачева с сыном исполнила песню, изгоняющую коронавирус
Агата Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Подросток с коронавирусом скончался после отказа в помощи из-за страховки