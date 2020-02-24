Актриса Агата Муцениеце объявила о разводе с Павлом Прилучным после 9 лет брака

«Люблю его - Да! Возрадуются миллионы барышень - да! Провал - НЕТ! Ибо, я благодарна, за все! Мы - навечно связаны. Мы написали, красивую историю любви!», - отметила Муцениеце.

Артисты практически одновременно написали о расставании на своих страницах в Instagram . 32-летний Прилучный подчеркнул, что, несмотря на развод, они с Агатой останутся друг для друга «родными людьми». Он также добавил, что решение о разводе было обоюдным.В свою очередь, актриса сообщила, что по-прежнему любит мужа, но благодарит его за все.Поклонники актрисы написали в комментариях, что для них эта новость стала настоящим шоком. Многие до сих пор не могут поверить, что «звездная» пара распадается.Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце поженились в 2011 году. У них есть двое детей, младшей дочери – всего три года. Актера не раз обвиняли в изменах жене, но он эти слухи никак не комментировал. Кроме того, пара не раз оказывалась в центре семейных скандалов.Ранее портал «Медикфорум» писал , что 56-летний режиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом.