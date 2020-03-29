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Лолита раскрыла подробности нового романа с бизнесменом

Лолита Милявская

Для Лолиты Милявской 2019 год выдался непростым – минувшим летом она рассталась с молодым мужем после длительных отношений. Однако певица недолго оставалась одна.

В январе 2020 года пресса узнала, что сердце 56-летней Лолиты больше несвободно. Артистка отправилась в отпуск в Израиль вместе с новым возлюбленным. При этом его имя она пока не готова раскрывать. Звезда российской сцены отметила, что ее мужчина занимает высокую должность, но придет время и она представит его общественности.

На днях 56-летняя певица раскрыла другие подробности своего нового романа. Милявская призналась, что она счастлива в новых отношениях. 

«Мы общаемся по телефону, в основном по ночам, потому что он бывает сильно занят. А когда есть возможность, устраиваем посиделки друг у друга. Плюс у нас пока прекрасный период отношений, нет мысли, что немедленно надо бросаться в ЗАГС, мы взрослые люди, пока нам хорошо так», - рассказала Лолита.


При этом артистка отметила, что пока не готова переехать к новому мужчине. Она подчеркнула, что ей комфортно в своей квартире, пишет портал «Леди Mail.ru».

Напомним, что после громкого развода Лолита заметно похудела, и теперь смело демонстрирует свою фигуру поклонникам.
Теги : Лолита, роман, звезды
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