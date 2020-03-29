Лолита раскрыла подробности нового романа с бизнесменом

«Мы общаемся по телефону, в основном по ночам, потому что он бывает сильно занят. А когда есть возможность, устраиваем посиделки друг у друга. Плюс у нас пока прекрасный период отношений, нет мысли, что немедленно надо бросаться в ЗАГС, мы взрослые люди, пока нам хорошо так», - рассказала Лолита.

В январе 2020 года пресса узнала, что сердце 56-летней Лолиты больше несвободно. Артистка отправилась в отпуск в Израиль вместе с новым возлюбленным. При этом его имя она пока не готова раскрывать. Звезда российской сцены отметила, что ее мужчина занимает высокую должность, но придет время и она представит его общественности.На днях 56-летняя певица раскрыла другие подробности своего нового романа. Милявская призналась, что она счастлива в новых отношениях.При этом артистка отметила, что пока не готова переехать к новому мужчине. Она подчеркнула, что ей комфортно в своей квартире, пишет портал «Леди Mail.ru».Напомним, что после громкого развода Лолита заметно похудела , и теперь смело демонстрирует свою фигуру поклонникам.