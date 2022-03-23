Проверочные работы в России перенесены на осень
Роспотребнадзор принял решение о переносе всероссийских проверочных работ. Вместо весны они будут проводиться осенью из-за продолжающейся коронавирусной пандемии.
Хотя в России имеются все признаки затухания пятой волны коронавируса, а некоторые регионы даже отменяют масочный режим и закрывают мобильные пункты вакцинации, ситуация далека от идеальной. По крайней мере, так считают в Роспотребнадзоре, который принял решение перенести с весны на срок с 19 сентября по 24 октября нынешнего года проведение всероссийских проверочных работ. Эксперты Роспотребнадзора отметили, что ближайшие недели должны внести перелом в ситуацию с коронавирусом в России, и чем меньше людей будет заражаться, тем лучше.
Господствующим на территории нашей страны остаётся штамм Омикрон, который активно поражает детей и подростков. Именно поэтому для данной категории населения и принято это решение. Однако некоторые российские школы уже провели проверочные работы, и писать их повторно не будут. Просто руководство школ должно лишь внести результаты этих работ в систему.
Осенью 2022 года подавляющее большинство средних учебных заведений на территории нашей страны ждут всероссийские проверочные работы на компьютерах по иностранным языкам, истории, географии, обществознанию и биологии. Ожидается в 2022 году, что через них пройдёт 7 млн учащихся из 38 000 школ. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Роспотребнадзор
Общество
федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения
Оставить комментарий