У соискателей с иностранными именами меньше шансов на успех
В Швеции выявили ещё одну разновидность дискриминации, которая распространена во многих других странах мира. Соискателей вакансий, имеющие иностранные имена, получают значительно меньше откликов.
Швецию часто превозносят в качестве образцовой страны в плане гендерного равенства. Так, разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами в Швеции достиг абсолютного минимума. Общество предлагает широкий доступ к самым разным вакансиям всем, а домашние дела больше не считаются чисто женским занятием, и ими активно занимаются мужчины. Отец имеет равные права с матерью, он тоже взять отпуск по уходу за ребенком или перейти на неполную занятость.
Однако исследователи из Стокгольмского университета доказали, что ситуация с трудоустройством в Швеции далека от идеальной. Среди 38 стран Организации экономического сотрудничества и развития показатель разрыва в уровне трудоустройства местных жителей и эмигрантов в Швеции наиболее широкий. И это имеет значение, поскольку уже 20% всех шведов родились вне пределов этой страны, и ещё большее количество граждан имеют, по крайней мере, одного родителя-иностранца. Исследование показало, что соискатели работы с иностранными именами получают намного меньше откликов, чем претенденты, имеющие типично скандинавские имена.
Авторы исследования проанализировали 5 641 отклик на различные вакансии в одном из крупнейших шведских агентств по трудоустройству в период с 2013 по 2020 годы. Они затрагивали приблизительно 20 профессий. В целом, носители иностранных имён и фамилий получали на 15% меньше откликов на свои резюме, чем обладатели шведских имён. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Стокгольма
Общество
государственный университет в Стокгольме, Швеция. В университете обучается более 50 тысяч студентов, работает 5 тысяч сотрудников и около 2 тысяч аспирантов
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