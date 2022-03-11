Творец шведского подхода к пандемии ушёл в отставку
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл решил подать в отставку и перейти на другое место работы. Именно он предложил не вводить в Швеции карантин, что сделало её абсолютно уникальной на европейском континенте.
В марте 2020 года на пике первой волны коронавируса только две европейских страны не вводили карантинных ограничений. Первой руководил эксцентричный лидер Александр Лукашенко, и этой страной является Беларусь. Лукашенко тогда советовал бороться с коронавирусом с помощью трактора, водки и бани. Более научный подход в этом вопросе демонстрировал главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, который предположил, что закрытие ресторанов, магазинов и школ не даст никакого существенного эффекта, поскольку делать это уже поздно. И лучше дать шведам переболеть коронавирусом, чем прятать их от инфекций и оттягивать неизбежное.
Главный эпидемиолог Швеции выдержал огромное количество критических комментариев из разных стран мира. Эксперты ссылались на то, что показатели летальности при таком либеральном подходе в Швеции действительно были на порядок больше, чем в соседних скандинавских странах, включая Норвегию и Финляндию. Однако уровень смертности в Швеции всё-таки оказался сильно ниже, чем в странах, вводивших самый жёсткий карантин вроде Великобритании и США. Тегнелл не раз заявлял, что фундаментальной свои ошибкой считает несвоевременное закрытие домов престарелых, поскольку почти 85% жертв первой волны коронавируса были как раз стариками из этих учреждений. Если бы там ввели карантин, то такой летальности удалось бы избежать.
Позднее к методике Тегнелла прибегли и во многих других странах, где от жёстких карантинов во время следующих волн уже отказывались. А теперь этот эпидемиолог решил уйти со своего поста и присоединиться к Всемирной организации здравоохранения в качестве консультанта по вакцинации. Сейчас его новое место работы - Женева, где он будет давать советы организации, которая с переменным успехом помогает человечеству бороться с самой тяжёлой пандемией в новейшей истории. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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