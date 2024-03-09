Российский "Семавик": первый отечественный аналог "Оземпика" для борьбы с диабетом

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В сфере сахарного диабета произошло знаковое событие: российский фармацевтический гигант "Герофарм" разработал и вывел на рынок первый отечественный аналог революционного препарата "Оземпик". Революционная новинка под названием Семавик призвана обезопасить пациентов от дефицита жизненно важного лекарства на фоне ухода западных производителей.

Законный "форсаж" инноваций

Являясь пионером в борьбе с монополиями Big Pharma, "Герофарм" оперативно отреагировал на исчезновение импортных препаратов с семаглутидом. Предприняв юридические шаги, компания безуспешно пыталась договориться с Novo Nordisk о лицензионном соглашении. Тупиковая ситуация сподвигла руководство обратиться в Правительство РФ за помощью.
Принципиальный прецедент: впервые в современной истории российский производитель получил принудительную лицензию на выпуск жизненно важного препарата в чрезвычайных обстоятельствах. Главная цель – обезопасить миллионы россиян с диабетом от дефицита эффективной терапии.

Полный функциональный аналог

Семавик от "Герофарм" – это практически идентичный "Оземпику" препарат по:
  • действующему веществу (семаглутид);
  • способу применения (инъекционный);
  • терапевтической эффективности;
  • безопасности и переносимости.
Благодаря передовой разработке, российские пациенты получат бесперебойный доступ к эффективному контролю над диабетом 2 типа.

На защите отечественного здравоохранения

Своевременный выпуск Семавика призван решить следующие важные задачи:
  • восполнить дефицит современных препаратов с семаглутидом;
  • предотвратить перебои в терапии миллионов пациентов;
  • защитить права граждан на доступное здравоохранение;
  • обезопасить отрасль от рисков параллельного импорта.
В ближайшее время "Герофарм" намерен полностью удовлетворить потребность рынка, выпустив от 250 до 300 тысяч упаковок жизненно необходимого лекарства.

Экспертное мнение

"В России более 4,5 миллионов человек страдают сахарным диабетом, и значительная их часть нуждается в качественных препаратах с семаглутидом", – отмечает генеральный директор "Герофарм" Петр Родионов и добавляет: "Ранее пациентам назначали зарубежные медикаменты, которые сегодня недоступны из-за решения производителей. Благодаря Семавику мы сможем бесперебойно обеспечивать жителей страны жизненно важным препаратом".
Революционное решение по принудительному лицензированию позволит отечественной фармацевтике действовать строго в правовом поле, не вторгаясь в "серую" зону и не нанося репутационного ущерба индустрии.


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