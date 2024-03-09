Законный "форсаж" инноваций

Полный функциональный аналог

действующему веществу (семаглутид);

способу применения (инъекционный);

терапевтической эффективности;

безопасности и переносимости.

На защите отечественного здравоохранения

восполнить дефицит современных препаратов с семаглутидом;

предотвратить перебои в терапии миллионов пациентов;

защитить права граждан на доступное здравоохранение;

обезопасить отрасль от рисков параллельного импорта.

Экспертное мнение

В сфере сахарного диабета произошло знаковое событие: российский фармацевтический гигант "Герофарм" разработал и вывел на рынок первый отечественный аналог революционного препарата "Оземпик". Революционная новинка под названием Семавик призвана обезопасить пациентов от дефицита жизненно важного лекарства на фоне ухода западных производителей.Являясь пионером в борьбе с монополиями Big Pharma, "Герофарм" оперативно отреагировал на исчезновение импортных препаратов с семаглутидом. Предприняв юридические шаги, компания безуспешно пыталась договориться с Novo Nordisk о лицензионном соглашении. Тупиковая ситуация сподвигла руководство обратиться в Правительство РФ за помощью.Принципиальный прецедент: впервые в современной истории российский производитель получил принудительную лицензию на выпуск жизненно важного препарата в чрезвычайных обстоятельствах. Главная цель – обезопасить миллионы россиян с диабетом от дефицита эффективной терапии. Семавик от "Герофарм" – это практически идентичный "Оземпику" препарат по:Благодаря передовой разработке, российские пациенты получат бесперебойный доступ к эффективному контролю над диабетом 2 типа.Своевременный выпуск Семавика призван решить следующие важные задачи:В ближайшее время "Герофарм" намерен полностью удовлетворить потребность рынка, выпустив от 250 до 300 тысяч упаковок жизненно необходимого лекарства."В России более 4,5 миллионов человек страдают сахарным диабетом, и значительная их часть нуждается в качественных препаратах с семаглутидом", – отмечает генеральный директор "Герофарм" Петр Родионов и добавляет: "Ранее пациентам назначали зарубежные медикаменты, которые сегодня недоступны из-за решения производителей. Благодаря Семавику мы сможем бесперебойно обеспечивать жителей страны жизненно важным препаратом".Революционное решение по принудительному лицензированию позволит отечественной фармацевтике действовать строго в правовом поле, не вторгаясь в "серую" зону и не нанося репутационного ущерба индустрии.





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