  1. | | Жители нижегородского Перевоза построят у себя спортивный городок из веревок

Жители нижегородского Перевоза построят у себя спортивный городок из веревок

веревочный городок

Благоустроить в Перевозе намерены территорию сквера вблизи Первого микрорайона и улицы Чугунова. Кроме веревочного городка здесь должны появиться качели и дорожки для пеших прогулок. Работы по благоустройству по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» указанного национального проекта должны начаться в городе в будущем году.

– Во  время обсуждений у жителей возникли небольшие разногласия по выбору арт-объектов, которые предлагается установить в сквере. Мы подготовили опросные листы для всех людей, присутствующих на обсуждениях. Там они в письменном виде могли изложить свои предложения по развитию территории и предложить свой вариант арт-объекта или фотозоны,

– рассказала глава местного самоуправления Перевоза Наталья Трунина.

В свою очередь глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в завершающемся 2019 году в области будут преображены порядка 100 общественных пространств и 382 дворовые территории. на что из бюджетов разных уровней – федерального, регионального и муниципального – выделяется более 1,5 млрд рублей. А в 2020 году регион планирует благоустроить порядка 107 общественных территорий:

– Мы планируем не сбавлять темпы по благоустройству общественных пространств в регионе. И в этой работе для нас самое главное – участие жителей.  Они активно вовлекаются в процесс выбора территорий для преображения, после высказывают свое мнение о наполнении этих пространств детскими площадками, пешеходными дорожками и, например, спортивными зонами. Как раз сейчас во всех районах проходят общественные обсуждения. И именно на пожелания, высказанные на них, необходимо ориентироваться при создании окончательных проектов благоустройства,

– сказал глава региона.

Общественные пространства для дальнейшего благоустройства были определены в результате рейтингового голосования, которое проходило в Нижегородской области с 10 по 31 октября 2019 года в городах, численность населения которых превышает  20 тысяч человек. В результате был сформирован список из 163 объектов, 84 из которых находятся в Нижнем Новгороде, а 79 – в районах области.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что жители Сергача в рамках работ по благоустройству открыли у себя отреставрированный памятник Солдату.
Теги : спорт, спорткомлекс, дети, физическая активность, физические нагрузки, физические упражнения

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