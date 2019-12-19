Жители нижегородского Перевоза построят у себя спортивный городок из веревок

– Во время обсуждений у жителей возникли небольшие разногласия по выбору арт-объектов, которые предлагается установить в сквере. Мы подготовили опросные листы для всех людей, присутствующих на обсуждениях. Там они в письменном виде могли изложить свои предложения по развитию территории и предложить свой вариант арт-объекта или фотозоны,

– Мы планируем не сбавлять темпы по благоустройству общественных пространств в регионе. И в этой работе для нас самое главное – участие жителей. Они активно вовлекаются в процесс выбора территорий для преображения, после высказывают свое мнение о наполнении этих пространств детскими площадками, пешеходными дорожками и, например, спортивными зонами. Как раз сейчас во всех районах проходят общественные обсуждения. И именно на пожелания, высказанные на них, необходимо ориентироваться при создании окончательных проектов благоустройства,