Нижегородский парламент принял закон об адресной социальной поддержке
Региональный закон, который определяет адресатов и порядок получения государственной поддержки на основании социального контракта принят на заседании Законодательного собрания Нижегородской области.
Закон области «Об адресной государственной социальной поддержке малоимущих семей или малоимущих одиноко проживающих граждан», который принят сразу в двух чтениях Законодательным собрание Нижегородской области (ЗСНО) и вступает в силу с 1 января 2020 года, является часть программы борьбы с бедностью, которую стремятся реализовать нижегородские власти:
– Принятие данного законопроекта будет способствовать снижению уровня бедности в Нижегородской области. Поставлена задача: к 2024 году снизить этот показатель в два раза. Для ее решения вместе с правительством области мы будем делать все возможное,
– пояснил председатель комитета по социальным вопросам ЗСНО Надир Хафизов.
Согласно документу, за счет регионального бюджета или трансфертов бюджета государства, людям может быть адресно оказана соцподдержка за счет так называемого социального контракта.
Поддержку могут получить малоимущие семьи или те, кто живет один; при этом потенциальные получатели имеют доход ниже прожиточного минимума – по разным причинам. Например, по независящим от них причинам, оказались в сложной жизненной ситуации.
В третьем квартале текущего года величина прожиточного минимума на одного человека составляла в регионе 10 168 рублей. По основным социально-демографическим группам населения она также составляла:
- 10397 рублей для детей;
- 10 936 рублей для трудоспособного населения;
- 8 389 рублей для пенсионеров.
Получить такую поддержку можно, если:
- человек ищет работу, но еще не нашел ее;
- человек проходит профессиональное обучение или получает дополнительное профессиональное образование;
- человек пытается преодолеть трудную жизненную ситуацию. но не может сделать этого сразу.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что законодатели нижегородского региона предлагают сделать размер социальной помощи более справедливым.
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