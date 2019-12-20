Нижегородский парламент принял закон об адресной социальной поддержке

– Принятие данного законопроекта будет способствовать снижению уровня бедности в Нижегородской области. Поставлена задача: к 2024 году снизить этот показатель в два раза. Для ее решения вместе с правительством области мы будем делать все возможное,

10397 рублей для детей;

10 936 рублей для трудоспособного населения;

8 389 рублей для пенсионеров.

человек ищет работу, но еще не нашел ее;

человек проходит профессиональное обучение или получает дополнительное профессиональное образование;

человек пытается преодолеть трудную жизненную ситуацию. но не может сделать этого сразу.