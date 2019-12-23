В Дивееве Нижегородской области появилась воркаут-площадка

– Дивеево продолжает активно развиваться, меняется его облик. Село становится современным, уютным для гостей, комфортным для жителей. Мы и дальше будем продолжать работы по благоустройству райцентра. Планируем зону данного общественного пространства расширить до больницы. Также будет облагорожена территория от улицы Мира до улицы Южная,

– Программа по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. И при её реализации в первую очередь необходимо ориентироваться на мнение жителей. Именно их пожелания должны становиться основой будущих проектов благоустройства. Также люди могут и даже должны активно следить за ходом работ. Это стимулирует подрядчиков делать работу более качественно,