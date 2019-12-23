В Дивееве Нижегородской области появилась воркаут-площадка
Кроме того, здесь построили детскую площадку, прогулочную зону со скамейками и фонарями и световой фонтан.
На благоустройство сквера возле улицы Октябрьская в городе Дивеево Нижегородской области ушло 6,5 млн рублей из бюджетов трех уровней – федерального, регионального и муниципального. Благоустройство здесь закончили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и работы по этому проекту проходят на условиях софинансирования.
Согласно пожеланиям жителей Дивеева, в городе появились площадка для занятия физическими упражнениями на свежем воздухе, детская игровая площадка, прогулочная зона со скамейками и фонарями, а также световой фонтан. По уверению главы районной администрации Сергея Кучина, все выполнено из современных и качественных материалов:
– Дивеево продолжает активно развиваться, меняется его облик. Село становится современным, уютным для гостей, комфортным для жителей. Мы и дальше будем продолжать работы по благоустройству райцентра. Планируем зону данного общественного пространства расширить до больницы. Также будет облагорожена территория от улицы Мира до улицы Южная,
– заявил Сергей Кучин на торжественном открытии благоустроенной территории.
Скоро здесь, в этом преобразившемся сквере, появятся и камеры видеонаблюдения.
– Программа по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. И при её реализации в первую очередь необходимо ориентироваться на мнение жителей. Именно их пожелания должны становиться основой будущих проектов благоустройства. Также люди могут и даже должны активно следить за ходом работ. Это стимулирует подрядчиков делать работу более качественно,
– заявил в свою очередь глава нижегородского региона Глеб Никитин.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в нижегородском Чкаловске собираются сделать площадки для волейбола и футбола и «Волжскую Атлантиду».
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Предыдущая новость
Следующая новость
Новое на сайте
Оставить комментарий