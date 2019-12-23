  1. | | В Дивееве Нижегородской области появилась воркаут-площадка

В Дивееве Нижегородской области появилась воркаут-площадка

воркаут в Дивеево Нижегородской области

Кроме того, здесь построили детскую площадку, прогулочную зону со скамейками и фонарями и световой фонтан.

На благоустройство сквера возле улицы Октябрьская в городе Дивеево Нижегородской области ушло 6,5 млн рублей из бюджетов трех уровней – федерального, регионального и муниципального. Благоустройство здесь закончили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и работы по этому проекту проходят на условиях софинансирования.

Согласно пожеланиям жителей Дивеева, в городе появились площадка для занятия физическими упражнениями на свежем воздухе, детская игровая площадка, прогулочная зона со скамейками и фонарями, а также световой фонтан. По уверению главы районной администрации Сергея Кучина, все выполнено из современных и качественных материалов:

– Дивеево продолжает активно развиваться, меняется его облик. Село становится современным, уютным для гостей, комфортным для жителей. Мы и дальше будем продолжать работы по благоустройству райцентра. Планируем зону данного общественного пространства расширить до больницы. Также будет облагорожена территория от улицы Мира до улицы Южная,

–  заявил Сергей Кучин на торжественном открытии благоустроенной территории.

Скоро здесь, в этом преобразившемся сквере, появятся и камеры видеонаблюдения.

– Программа по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. И при её реализации в первую очередь необходимо ориентироваться на мнение жителей. Именно их пожелания должны становиться основой будущих проектов благоустройства. Также люди могут и даже должны активно следить за ходом работ. Это стимулирует подрядчиков делать работу более качественно,

– заявил в свою очередь глава нижегородского региона Глеб Никитин.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что в нижегородском Чкаловске собираются сделать площадки для волейбола и футбола и «Волжскую Атлантиду».
Теги : спорт, спорткомлекс, физические нагрузки, физическая активность, физические упражнения, физическая форма, дети

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