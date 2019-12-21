В нижегородском Чкаловске собираются сделать площадки для волейбола и футбола и «Волжскую Атлантиду»
Жители Чкаловска постановили, какие городские объекты хотели бы преобразить, поучаствовав и победив во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения – 2020».
Конкурс «Малые города и исторические поселения» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» проводят федеральное министерство строительства и столичный архитектурный институт (МАРХИ). Победителей выбирает межведомственная комиссия во главе с вице-премьером Виталием Мутко.
Общий призовой фонд конкурса, который стал ежегодным, составляет порядка 5 млрд рублей.
В конкурсе могут принимать участие малые города до 100 тысяч человек населения и исторические поселения федерального и регионального значения. Исключение составляют административные центры и города федерального значения.
За два года существования конкурса гранты на благоустройство получили 160 проектов-победителей в 63 регионах страны.
В 2018 году среди победителей конкурса «Малые города и исторические поселения», который охватывает всю страну, оказались четыре города нижегородского региона – Богородск, Дзержинск, Навашино и Урень. На их благоустройство было выделено 325 млн рублей.
В текущем году на конкурс пришли 330 заявок из 77 российских субъектов. Профинансированы были в результате 80 проектов-победителей из 46 регионов, в том числе – четыре из Нижегородской области, получив 249 млн рублей.
Чкаловск хочет участвовать в конкурсе будущего года, однако прежде нужно было определиться с тем, что следует благоустроить в городе, по мнению его жителей, в первую очередь. Для этого Институт развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО) совместно с мэрией Чкаловска и провели общественные слушания.
В основном внимание горожан сосредоточено на пустырях вокруг пристани. Именно здесь и предложено было разместить волейбольную и футбольную площадки. Пристань же можно было бы включить в пешеходную зону, которую, в свою очередь, стоит вписать в общее туристическое пространство, которое включило в себя также и вновь созданные зоны досуга детей и молодежи.
А зимой эту территорию должен увенчать комплекс гор для катания под названием «Волжская Атлантида».
Специалисты ИРГСНО должны разработать по итогам обсуждения единую концепцию благоустройства, которую представят жителям Чкаловска в конце декабря.
Напомним, ранее МедикФорум писал, что корт, спортплощадки, тренажеры и многое другое может появиться в нижегородской Выксе.
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