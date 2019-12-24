Нижегородские законодатели вручат подарки ребятам из многодетных и малообеспеченных семей
В городе Бор 25 декабря состоятся новогодние благотворительная акция «Мандарин» и Депутатская елка. Дети-сироты и из малообеспеченных и многодетных семей получат подарки.
Мандарин еще с советских времен стал в нашей стране одним из символов новогоднего праздника. Однако в борской районной администрации уже 12 лет словосочетание «новогодние мандарины» означает нечто особенное.
Каждый год на протяжении этого времени здесь под Новый год наряжают елку, которую украшают «мандаринами», заключающими в себе записки, содержащими самые заветные желания юных борчан. Такой «мандарин» с елки может сорвать каждый горожанин – и исполнить ребячью мечту.
Завтра, 25 декабря делегация Законодательного собрания Нижгородской области отправляется на Бор – в город, который находится ближе всех к Нижнему Новгороду изо всех трех сателлитов областного центра6 Бора, Дзержинска и Кстова.
В 12.45 здесь в здание борской администрации начнется новогодняя благотворительная акция «Мандарин». Непосредственное участие в ней примет спикер нижегородского областного парламента Евгений Лебедев, который постарается исполнить мечту ребят из многодетной семьи Сучляевых, вручив им новогодние подарки.
А чуть позже, в 14.00 здесь же, на Бору, в Центре культуры «Октябрь» на улице Интернациональной начнется Депутатская елка – торжественное новогоднее мероприятие, на которое приглашены дети из малообеспеченных семей. Глава Законодательного собрания Евгений Лебедев вручит подарки и им.
Депутатская елка в Нижегородской области является ежегодной. Депутатские елки могут быть и выездными, как в этот раз, но главная из таких елок всегда проходит в нижегородском кремле. на нее приглашают детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей-сирот. И не только.
Воспитанники детских домов, реабилитационных центров, победители различных творческих конкурсов со всего региона – не менее тысячи юных жителей региона участвуют в праздничной игровой программе вместе с депутатами Законодательного собрания. Каждый уносит с собой сладки подарок и игрушку.
Депутатские елки в Кремлевском концертном зале Нижегородской филармонии проходят с 2007 года.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что нижегородские дети-сироты едут в столицу на елку министерства просвещения России.
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