Нижегородские дети-сироты едут на елку в столицу
Ребята посетят океанариум, поучаствуют в вечере знакомств и праздничной дискотеке, чтобы наутро отправиться на ледовое шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
Утром 24 декабря 2019 года от Московского вокзала в Нижнем Новгороде делегация воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей отправляется в столицу, на Новогоднюю елку, которую уже четвертый год подряд устраивает федеральное министерство просвещения. На не съезжаются порядка восьми сотен детей из 85 регионов страны.
Раз география приглашенных столь широка, то и нижегородское представительство не может быть большим. Поэтому делегация из Нижнего не слишком большая, всего полтора десятка ребят. Но зато очень талантливая. Все в ней имеют успехе – в спорте ли, в творчестве, в учебе.
Ребята представляют несколько региональных учебно-воспитательных учреждений:
- Городецкий детский дом,
- Детский дом НиГРЭС,
- Нижегородский детский дом № 3,
- Павловский санаторный детский дом,
- Специальную (коррекционную) школу-интернат № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
А затем должен состоятся превратившийся в добрую традицию елок министерства просвещения России вечер знакомств. На таких вечерах делегация из каждого региона представляет свою малую родину, часто демонстрируя национальные костюмы тех областей и республик, откуда они приехали.
Затем, как правило, гремит новогодняя дискотека, которую в прошлом году, например, сопровождало целое цирковое представление. Здесь же детям вручают праздничные подарки.
Однако основное событие этой Новогодней елки ждет ребят на следующий день, 25 декабря 2019 года. Тогда их пригласят на ледовое шоу известнейшей российской фигуристки Татьяны Навки «Спящая красавица».
По домам ребята разъедутся не позднее 26 декабря, однако наверняка впечатлений от этой поездки хватит на весь наступающий год.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в Нижнем Новгороде открылась выставка новогодних фотографий длинною в сто лет.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Новое на сайте
Оставить комментарий