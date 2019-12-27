В Новосибирской области откроют центры амбулаторной онкопомощи

"Центр амбулаторной онкологической помощи – это самодостаточное подразделение, в котором есть все возможности для постановки диагноза: УЗИ, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, биопсия и др. Все организовано с главной целью – как можно быстрее выявить у пациента заболевания, на ранней стадии, и начать лечение. В 2019 году открываются четыре ЦАОПа, в следующем году – еще три. Всего до 2024 года в регионе появятся таких 16 центров", – заявил чиновник.

Центры амбулаторной онкологической помощи, иначе - ЦАОПы, откроются в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".О проекте на брифинге, прошедшем 26 декабря, рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.Как уточнили в пресс-службе правительства Новосибирской области, ЦАОПы - это новое звено онкологической службы, которое поможет быстро установить диагноз, понять, какую тактику лечения пациента необходимо применить, и выдать направление в онкодиспансер.Ранее МедикФорум рассказал об отремонтированном в Новосибирской области фельдшерско-акушерском пункте.