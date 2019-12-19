В нижегородском поселке Сосновское появятся дорожки для северной ходьбы, лыжероллерная трасса и саночная горка

– Все пожелания, которые нижегородцы озвучат во время общественных обсуждений, в дальнейшем должны быть учтены в проекте благоустройства. В рамках реализации нацпроекта нам необходимо создавать максимально удобные, комфортные и многофункциональные места отдыха. Сделать это возможно только при активном участии жителей. Они должны не только предлагать, что должно появиться на территории, но и контролировать ход благоустройства. Тогда работы подрядчиком будут выполнены максимально качественно,

Так решили местные жители в ходе общественных обсуждений: что именно следует создать в поселке в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».Напомним, в 2019 году в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» планируют благоустроить сотню общественных пространств и 382 дворовые территории, на что из бюджетов трех уровней, федерального, регионального и муниципального выделено более 1,5 млрд. рублей.В будущем году будут благоустроены уже 107 общественных территорий в различных районах Нижнего Новгорода и Нижегородской области.Решают, что нужно сделать в этом плане, сами жители. С 10 по 31 октября 2019 года в городах региона, численность которых превышает 20 тысяч человек, прошло рейтинговое голосование. на котором определяли пространства, которые будут преобразованы в Нижегородской области в 2020 году. Был определен перечень из 163 объектов, 84 из никоторых расположены в областном центре, остальные – в районах.Кроме того, в муниципалитетах проходят общественные слушания и обсуждения, на которых жители также решают, что и как нужно сделать. Одно из таких завершилось в рабочем поселке Сосновское.Сосновцы постановили жители решили благоустроить парк у Цимлянского озера. Здесь, по предложению местных жителей, будут проложены велосипедные и пешеходные дорожки, а кроме того – дорожки для занятий северной, скандинавской ходьбой. Кроме того, в парке оборудуют лыжную и лыжероллерную трассы.Помимо этого на территории парка установят уличное освещение, здесь будет разбита пляжная зона и появятся специальные горки для катания на санках. Иными словами, возможности для физической активности у сосновцев будут и зимой, и летом.– заявил глава региона Глеб Никитин.Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что жители нижегородского Перевоза построят у себя спортивный городок из веревок.