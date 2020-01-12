Народные гуляния прошли в районах нижегородского региона
В поселке Варнавино Нижегородской области продолжают развивать проект «Родина Морозко». Мифология проект состоит в том, что именно Варнавино является родиной русского зимнего волшебника Морозко и теперь здесь намерены создать Морозко-град, в котором этот волшебник поселится. Со временем Морозко-град должен, по замыслу создателей, превратиться в туристический центр, возможно, – крупный, который может войти в своеобразное Новогоднее кольцо России наряду с Костромой и Великим Устюгом.
А суть проекта состоит в том, чтобы возродить поселок Варнавино как таковой, одновременно поддержав народные традиции – творческие, ремесленные, торговые.
Проект осуществляется при поддержке гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов на проект «Интегративный культурно-исторический центр сохранения и развития ремесленного наследия Морозко-град». Осуществляет его АНО «Центр стратегического развития, путешествий и наставничества».
Праздник в Варнавине назывался «Новогодняя ярмарка Морозко». В его рамках гостям показали сказочный спектакль «Новогодняя тайна» и прошел флеш-моб «Гуляю, гуляю». Ставшая уже традиционной выставка-продажа ремесел и промыслов Поветлужья соседствовала с катанием на лошадях и снегоходах и матчем по хоккею с мячом среди семейных команд, а дети в это время соревновались на «Зимних веселых стартах».
Наградив победителей конкурса «Лучшая новогодняя игрушка для Варнавинской елки», собравшиеся обратились к чаю с варнавинскими пирогами.
В то же время народные гуляние прошли в в деревне Дыхалиха городского округа Шахунья.
Здесь построили самую большую в район горку, с которой с удовольствием скатывались как дети, так и взрослые. Возрождение народных традиций народных гуляний – к этому стремятся и в Шахунье.
Праздник был проведен по инициативе Нижегородской региональной общественной организации сохранения и восстановления природного и культурного наследия человечества «Наследие» и при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что Варнавинский район Нижегородской области станет местом проживания русского Морозко.
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