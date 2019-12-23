День рождения Морозко отметили на его родине – в нижегородском Варнавине
Праздник по случаю появления на свет «Морозко, сына Деда Мороза» мог похвастать и кулинарной выставкой, и сказочным действом, и фестивалем ремесел.
Фестиваль «День рождения Морозко» прошел в рабочем поселке Варнавино нижегородского региона 22 декабря 2019 года. Организаторы проекта, который получил название«Морозко-град», ставят перед собой весьма большие цели.
Во-первых, предполагается что воскресный фестиваль может стать первым шагом к воплощению программы «Варнавино – родина Морозко, сына Деда Мороза», которая, при известных усилиях со стороны организаторов и доле удачи может получить всероссийский характер.
В этом случае резиденция Морозко, которую намерены создать в Варнавине, может стать сердцем туристического комплекса, который со временем может войти в своеобразное Новогоднее кольцо России, которое включит в себя также Великий Устюг и Кострому.
В свою очередь туристическая составляющая проекта способна привлечь на эту территорию новые инвестиции, что поспособствует возрождению Варнавина как такового.
Пока же организаторы проекта получили поддержку Фонда президентских грантов Владимира Путина, что и позволило провести сегодня фестиваль на варнавинской земле.
Гостей праздника встречали местные мастерицы кулинарного искусства, которые предлагали угощаться разнообразными яствами русского народного стола. Но это было только преддверием конкурса ремесел «Варнавинские кудесники», на который съехались более 70 ремесленников и промысловиков Поветлужья. Для выставки их работ были выделены помещения местных Дома культуры и музея.
Ремесленник не только демонстрировали свою продукцию, но и обучали ее делать, устроив серия мастер-классов. Владимир Хрыков, автор проекта «Морозко-град» и директор некоммерческой организации «Центр стратегического развития» надеется, что ремесленный конкурс в Варнавино в день рождения Морозко может стать одной из добрых традиций нижегородской земли.
А всех, желающих еще глубже погрузиться в мир народного Поветлужья и русскую сказку, ждали два сказочных представления о Морозко – на центральной площади поселка и в районном Доме культуры.
Поддержать варнавинцев явились добрые соседи: более полутысячи жителей Борского, Ветлужского, Городецкого, Краснобаковского, Шахунского районов региона и самого Нижнего Новгорода собрались в этот день на праздник в Варнавино.
По его окончании было устроено экспертное обсуждения хода и предварительных результатов проекта, в ходе которого высказывали и собирали воедино предложения на будущее. Общее мнение осталось таким: новое начинание может помочь возродить и ремесленное наследие Поветлужья, и туристическую привлекательность территории, и см Варнавинский район Нижегородского региона.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что Варнавинский район Нижегородской области станет местом проживания русского Морозко.
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