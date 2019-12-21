Варнавинский район Нижегородской области станет местом проживания русского Морозко

– Когда территория забыта, но в ней есть традиция, к реанимации необходимо подойти творчески и интегрально, соединив наследие и актуальность. «Выстрелив», район привлечет к себе внимание, говоря о себе, о своем существовании на новом и современном уровне,

кулинарный конкурс «Варнавинское гостеприимство».

мастер-классы народных промыслов,

подведение итогов Х районного фестиваля мастеров народно-художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства «Родники народных талантов земли Варнавинской»,

спектакль по сказке «Морозко», которую написали варнавинские дети,

уличное представление «Зимняя сказка Морозко-град».