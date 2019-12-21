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Варнавинский район Нижегородской области станет местом проживания русского Морозко

Морозко

22 декабря 2019 года в Варнавине нижегородского региона состоится открытие резиденции героя русских сказок.

Сегодня уже мало кто помнит, что именно нижегородское Варнавино считается родными местами сказочного Морозко: в русском фольклоре именно он – хозяин зимнего леса. И если родиной Деда Мороза в современной России считают Великий Устюг, то почему бы возрожденному ЯМорозко не поселится именно там, откуда он родом – в Варнавине?

Таким вопросом задались сотрудники Центра стратегического развития, путешествий и наставничества. чей проект создания нового туристическо-игрового комплекса «Морозко-Град» поддержала не только местная, варнавинская администрация, а затем и правительство Нижегородской области, но и Фонд президентских грантов Владимира Путина.

– Когда территория забыта, но в ней есть традиция, к реанимации необходимо подойти творчески и интегрально, соединив наследие и актуальность. «Выстрелив», район привлечет к себе внимание, говоря о себе, о своем существовании на новом и современном уровне,

– говорит глава Центра Владимир Хрыков.

Соответственно, своей целью проект одновременно возродить развитие народных промыслов и ремесел на земле Варнавина и создать и популяризовать новый межрегиональный бернд, добившись того, что «Морозко-град» станет со временем масштабной культурно-туристической площадкой.

Однако в самом широком смысле проект «Морозко-град» призван возродить сам по себе малый город нижегородской земли – Врнавино.

Праздник «Морозкины именины», который состоится в Варнавине 22 декабря, во главу угла ставит именно народное творчество во всех его проявлениях, но прежде всего – именно в сфере народно-художественных промыслов.

В программе праздника:
  • кулинарный конкурс «Варнавинское гостеприимство».
  • мастер-классы народных промыслов,
  • подведение итогов Х районного фестиваля мастеров народно-художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства «Родники народных талантов земли Варнавинской»,
  • спектакль по сказке «Морозко», которую написали варнавинские дети,
  • уличное представление «Зимняя сказка Морозко-град».
Задуманный в Варнавине проект собираются развивать и реализовывать постепенно. Для начала здесь откроется русский терем – дом Морозко. Здесь все будет воссоздано по образцам местного народного творчества и собираются поселить поблизости даже лосей и оленей.

Затем в планах – сделать терем центром целого крупного туристического комплекса, который будет сопоставим с Костромой и Великим Устюгом и наряду с ними будет включен в туристическое Новогоднее кольцо.

Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в Нижегородской области намерены создать крупный туристический кластер в «треугольнике» Арзамас – Дивеево – Саров.
Теги : туризм, культурное наследие, праздник, новогодние праздники, новогодние каникулы

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