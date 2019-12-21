Варнавинский район Нижегородской области станет местом проживания русского Морозко
22 декабря 2019 года в Варнавине нижегородского региона состоится открытие резиденции героя русских сказок.
Сегодня уже мало кто помнит, что именно нижегородское Варнавино считается родными местами сказочного Морозко: в русском фольклоре именно он – хозяин зимнего леса. И если родиной Деда Мороза в современной России считают Великий Устюг, то почему бы возрожденному ЯМорозко не поселится именно там, откуда он родом – в Варнавине?
Таким вопросом задались сотрудники Центра стратегического развития, путешествий и наставничества. чей проект создания нового туристическо-игрового комплекса «Морозко-Град» поддержала не только местная, варнавинская администрация, а затем и правительство Нижегородской области, но и Фонд президентских грантов Владимира Путина.
– Когда территория забыта, но в ней есть традиция, к реанимации необходимо подойти творчески и интегрально, соединив наследие и актуальность. «Выстрелив», район привлечет к себе внимание, говоря о себе, о своем существовании на новом и современном уровне,
– говорит глава Центра Владимир Хрыков.
Соответственно, своей целью проект одновременно возродить развитие народных промыслов и ремесел на земле Варнавина и создать и популяризовать новый межрегиональный бернд, добившись того, что «Морозко-град» станет со временем масштабной культурно-туристической площадкой.
Однако в самом широком смысле проект «Морозко-град» призван возродить сам по себе малый город нижегородской земли – Врнавино.
Праздник «Морозкины именины», который состоится в Варнавине 22 декабря, во главу угла ставит именно народное творчество во всех его проявлениях, но прежде всего – именно в сфере народно-художественных промыслов.
В программе праздника:
- кулинарный конкурс «Варнавинское гостеприимство».
- мастер-классы народных промыслов,
- подведение итогов Х районного фестиваля мастеров народно-художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства «Родники народных талантов земли Варнавинской»,
- спектакль по сказке «Морозко», которую написали варнавинские дети,
- уличное представление «Зимняя сказка Морозко-град».
Затем в планах – сделать терем центром целого крупного туристического комплекса, который будет сопоставим с Костромой и Великим Устюгом и наряду с ними будет включен в туристическое Новогоднее кольцо.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в Нижегородской области намерены создать крупный туристический кластер в «треугольнике» Арзамас – Дивеево – Саров.
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