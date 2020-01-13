Первый в истории Нижнего Новгорода двухэтажный автобус перевез более 3 тысяч экскурсантов

– Новогодние праздники традиционно привлекают в город большое количество гостей, поэтому полученный результат был отчасти предсказуем. Совсем другое дело - это выполнение регулярной программы городских обзорных экскурсий на протяжении календарного года - 365 дней в году.

Вот здесь, совместно с городским и областным департаментами туризма нам есть над чем поработать.

Хочу отметить, что мы по-прежнему рассматриваем Нижний Новгород как следующий после Москвы, Казани и Санкт-Петербурга город, где появятся регулярные туры City Sightseeing, но прежде, учитывая ярко выраженную сезонность туристических потоков, и необходимость значительных инвестиций, мы рассчитываем на меры поддержки со стороны администрации города и области,

Организовать маршрут для двухэтажного автобуса с экскурсиями по Нижнем Новгороду в дни новогодних праздников с самого начала рассматривался местными властями как эксперимент. Теперь этот эксперимент признан удачным.Генеральный директор компании City Sightseeing Russia, являющейся частью компании City Sightseeing, которая организует туры на автобусах в два этажа по всему миру, Роман Крылов приводит цифры: перевезено было 3174 гостя. Из них – 1626 взрослых, 607 пенсионеров, 507 детей от семи до 13 лет, 135 студентов.Еще 299 пассажиров были перевезены на безвозмездной либо льготной основе: 34 из них представляли маломобильные группы населения (инвалиды 1-2-3 категории), 240 малышей до семи лет и 25 пассажиров «золотого возраста» – 75+.– заявил Роман Крылов.Региональное правительство изучает возможности поддержать проект. Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что рассмотрение City Sightseeing, компанией с мировым именем Нижнего Новгорода как следующего города, где могут появиться двухэтажные туры, крайне важно для региона.Регулярный экскурсионный маршрут может быть запущен к 800-летию Нижнего Новгорода.Напомним, ранее МедикФорум рассказал, как впервые за историю Нижнего Новгорода на его улицы вышел двухэтажный автобус и описал подробности его маршрута.