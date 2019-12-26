  1. | | Впервые за историю Нижнего Новгорода на его улицы вышел двухэтажный автобус

Впервые за историю Нижнего Новгорода на его улицы вышел двухэтажный автобус

двухэтажный автобус в Нижнем Новгороде

Экскурсии на двухэтажном автобусе в столице Приволжья могут стать постоянными, если регион сумеет увеличить приток туристов. Сейчас в пробном режиме они продлятся до 8 января.

Правительство Нижегородской области вышло с предложением к крупнейшему в мире организатору экскурсий на автобусах в два этажа, в том числе и автобусах-кабриолетах, компании City Sightseeing организовать нижегородские маршруты на таких перевозчиков.

В компании ответили согласием организовать в Нижнем Новгороде временный новогодний экскурсионный пробный маршрут, который, впрочем, может стать постоянным со временем, когда туристические потоки в Нижнем Новгороде станут более плотными.

– Сейчас мы прорабатываем запуск регулярного экскурсионного маршрута, приуроченного к 800-летию Нижнего Новгорода. Но уже сейчас в аудиогиде в автобусе пассажиры могут узнать многие факты о подготовке города к юбилею, в том числе, касающиеся новых инфраструктурных объектов, что появятся к 2021 году,
–  сообщил Александр Югов, заместитель губернатора Нижегородской области.

В свой первый рейс на нижегородской земле двухэтажный туристический автобус отправился 26 декабря 2019 года.

Маршрут, который все стороны считают тестовым, соединяет два главных новогодних адреса в Нижнем Новгороде: спортивную площадку «Спорт Порт» возле стадиона «Нижний Новгород» и фестиваль «Горьковская елка» на центральной площади города – площади Минина.

Билеты на необычную новогоднюю экскурсию можно приобрести прямо в автобусе, а можно и он-лайн, на сайте проекта http://city-sightseeing.ru/nizhny.

Стоят билеты:
  • взрослые заплатят 300 рублей,
  • пенсионеры и студенты 200 рублей,
  • детский билет обойдется в 100 рублей,
  • дети до 7 лет проедут по маршруту бесплатно.

Войти в автобус, как и выйти, можно на любой остановке, о которых можно узнать подробнее здесь. А билет действует сутки с момента активации.

Автобус отправляется в путь от железнодорожного вокзала в 12.00, 13.30, 15.00, 16.30 и 18.00. Если его не задержат нижегородские пробки.

Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что Нижний Новгород можно будет увидеть из двухэтажного экскурсионного автобуса.
Теги : туризм, архитектура, зима, мороз, Новый год, новогодние праздники, новогодние каникулы, экскурсии, экскурсия, эксперименты, эксперимент, праздник, культурное наследие

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