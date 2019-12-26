Впервые за историю Нижнего Новгорода на его улицы вышел двухэтажный автобус
Экскурсии на двухэтажном автобусе в столице Приволжья могут стать постоянными, если регион сумеет увеличить приток туристов. Сейчас в пробном режиме они продлятся до 8 января.
Правительство Нижегородской области вышло с предложением к крупнейшему в мире организатору экскурсий на автобусах в два этажа, в том числе и автобусах-кабриолетах, компании City Sightseeing организовать нижегородские маршруты на таких перевозчиков.
В компании ответили согласием организовать в Нижнем Новгороде временный новогодний экскурсионный пробный маршрут, который, впрочем, может стать постоянным со временем, когда туристические потоки в Нижнем Новгороде станут более плотными.
– Сейчас мы прорабатываем запуск регулярного экскурсионного маршрута, приуроченного к 800-летию Нижнего Новгорода. Но уже сейчас в аудиогиде в автобусе пассажиры могут узнать многие факты о подготовке города к юбилею, в том числе, касающиеся новых инфраструктурных объектов, что появятся к 2021 году,
– сообщил Александр Югов, заместитель губернатора Нижегородской области.
В свой первый рейс на нижегородской земле двухэтажный туристический автобус отправился 26 декабря 2019 года.
Маршрут, который все стороны считают тестовым, соединяет два главных новогодних адреса в Нижнем Новгороде: спортивную площадку «Спорт Порт» возле стадиона «Нижний Новгород» и фестиваль «Горьковская елка» на центральной площади города – площади Минина.
Билеты на необычную новогоднюю экскурсию можно приобрести прямо в автобусе, а можно и он-лайн, на сайте проекта http://city-sightseeing.ru/nizhny.
Стоят билеты:
- взрослые заплатят 300 рублей,
- пенсионеры и студенты 200 рублей,
- детский билет обойдется в 100 рублей,
- дети до 7 лет проедут по маршруту бесплатно.
Войти в автобус, как и выйти, можно на любой остановке, о которых можно узнать подробнее здесь. А билет действует сутки с момента активации.
Автобус отправляется в путь от железнодорожного вокзала в 12.00, 13.30, 15.00, 16.30 и 18.00. Если его не задержат нижегородские пробки.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что Нижний Новгород можно будет увидеть из двухэтажного экскурсионного автобуса.
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