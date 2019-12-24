Нижний Новгород можно будет увидеть из двухэтажного экскурсионного автобуса

– Нижний Новгород – красивейший и удивительный город, и мы надеемся, что совместные усилия администрации города и правительства Нижегородской области по увеличению туристического потока в ближайшее время создадут благоприятные условия для скорейшего запуска проекта,

пл.Революции (ж/д вокзал);

пл.Горького;

пл.Минина и Пожарского;

Речной вокзал;

стадион «Нижний Новгород»;

пл.Ленина;

пл.Революции.

дети (до 7 лет – бесплатно) – 100 руб.;

студенты – 200 руб.;

пенсионеры – 200 руб.;

взрослые – 300 руб.

– Мы очень рады, что компания с мировым именем рассматривает Нижний Новгород как следующий после Москвы, Казани, Санкт-Петербурга город на карте России, где могут открыться регулярные экскурсионные маршруты. Старт проекта планируется приурочить к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Сейчас проект находится в стадии проработки, но тестовый новогодний маршрут будет запущен в преддверии новогодних праздников. Отрадно, что для поддержки местного производителя компания подобрала производство автобусов-кабриолетов, расположенное в Нижегородской области (ООО «Инновационные технологии» из города Ворсма),