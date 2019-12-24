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Нижний Новгород можно будет увидеть из двухэтажного экскурсионного автобуса

экскурсионный автобус

С 26 декабря по 8 января двухэтажные автобусы будут возить нижегородцев и гостей города на новогодние экскурсии. Приток туристов может сделать эти маршруты постоянными.

Компания City Sightseeing Russia  – это российская часть оператора обзорных экскурсий по городу на двухэтажных автобусах, в том числе – автобусах-кабриолетах. Оператор является частным и ) крупнейшим в мире. Он уже некоторое время работает в России в таких городах, как Москва, Казань, Санкт-Петербург, Сочи, но для Нижнего Новгорода двухэтажные автобусы до сих пор являются новинкой.

Нижегородское областное правительство обратилось в компанию с предложением запустить по Нижнему Новгороду экскурсионный маршрут с новогодней спецификой. В компании встретили это предложение с энтузиазмом. При этом у проекта есть дальний прицел: если региону удастся увеличить приток туристов, City Sightseeing Russia может «прописаться» здесь не на время, а навсегда:

– Нижний Новгород – красивейший и удивительный город, и мы надеемся, что совместные усилия администрации города и правительства Нижегородской области по увеличению туристического потока в ближайшее время создадут благоприятные условия для скорейшего запуска проекта,

– прокомментировал Роман Крылов, генеральный директор компании City Sightseeing Russia.

На маршрут автобусы выйдут уже послезавтра, 26 декабря и будут курсировать по городу до 8 января 2020 года включительно.

Маршрут обзорной экскурсии таков:
  • пл.Революции (ж/д вокзал);
  • пл.Горького;
  • пл.Минина и Пожарского;
  • Речной вокзал;
  • стадион «Нижний Новгород»;
  • пл.Ленина;
  • пл.Революции.
Поездка рассчитана на полтора часа, если не помешают городские пробки. При этом входной билет действителен в течение суток с момента первой посадки в автобус, а выйти, как и войти, можно практически на любой остановке. Экскурсия же для каждого пассажира будет индивидуальной: при посадке в кресло пассажир получает наушник с голосом аудиогида в придачу.

Стоимость проезда:
  • дети (до 7 лет – бесплатно) – 100 руб.;
  • студенты – 200 руб.;
  • пенсионеры – 200 руб.;
  • взрослые – 300 руб.
От пл.Революции автобус стартует в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00.

– Мы очень рады, что компания с мировым именем рассматривает Нижний Новгород как следующий после Москвы, Казани, Санкт-Петербурга город на карте России, где могут открыться регулярные экскурсионные маршруты. Старт проекта планируется приурочить к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.
Сейчас проект находится в стадии проработки, но тестовый новогодний маршрут будет запущен в преддверии новогодних праздников. Отрадно, что для поддержки местного производителя компания подобрала производство автобусов-кабриолетов, расположенное в Нижегородской области (ООО «Инновационные технологии» из города Ворсма),

– заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в нижегородском регионе прошла серия пешеходных экскурсий-квестов «Прошагай город».
Теги : туризм, архитектура, культурное наследие, праздник, зима, экскурсии, экскурсия, эксперимент, эксперименты, прогулки, прогулка

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