Нижний Новгород можно будет увидеть из двухэтажного экскурсионного автобуса
С 26 декабря по 8 января двухэтажные автобусы будут возить нижегородцев и гостей города на новогодние экскурсии. Приток туристов может сделать эти маршруты постоянными.
Компания City Sightseeing Russia – это российская часть оператора обзорных экскурсий по городу на двухэтажных автобусах, в том числе – автобусах-кабриолетах. Оператор является частным и ) крупнейшим в мире. Он уже некоторое время работает в России в таких городах, как Москва, Казань, Санкт-Петербург, Сочи, но для Нижнего Новгорода двухэтажные автобусы до сих пор являются новинкой.
Нижегородское областное правительство обратилось в компанию с предложением запустить по Нижнему Новгороду экскурсионный маршрут с новогодней спецификой. В компании встретили это предложение с энтузиазмом. При этом у проекта есть дальний прицел: если региону удастся увеличить приток туристов, City Sightseeing Russia может «прописаться» здесь не на время, а навсегда:
– Нижний Новгород – красивейший и удивительный город, и мы надеемся, что совместные усилия администрации города и правительства Нижегородской области по увеличению туристического потока в ближайшее время создадут благоприятные условия для скорейшего запуска проекта,
– прокомментировал Роман Крылов, генеральный директор компании City Sightseeing Russia.
На маршрут автобусы выйдут уже послезавтра, 26 декабря и будут курсировать по городу до 8 января 2020 года включительно.
Маршрут обзорной экскурсии таков:
- пл.Революции (ж/д вокзал);
- пл.Горького;
- пл.Минина и Пожарского;
- Речной вокзал;
- стадион «Нижний Новгород»;
- пл.Ленина;
- пл.Революции.
Стоимость проезда:
- дети (до 7 лет – бесплатно) – 100 руб.;
- студенты – 200 руб.;
- пенсионеры – 200 руб.;
- взрослые – 300 руб.
– Мы очень рады, что компания с мировым именем рассматривает Нижний Новгород как следующий после Москвы, Казани, Санкт-Петербурга город на карте России, где могут открыться регулярные экскурсионные маршруты. Старт проекта планируется приурочить к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.
Сейчас проект находится в стадии проработки, но тестовый новогодний маршрут будет запущен в преддверии новогодних праздников. Отрадно, что для поддержки местного производителя компания подобрала производство автобусов-кабриолетов, расположенное в Нижегородской области (ООО «Инновационные технологии» из города Ворсма),
Сейчас проект находится в стадии проработки, но тестовый новогодний маршрут будет запущен в преддверии новогодних праздников. Отрадно, что для поддержки местного производителя компания подобрала производство автобусов-кабриолетов, расположенное в Нижегородской области (ООО «Инновационные технологии» из города Ворсма),
– заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в нижегородском регионе прошла серия пешеходных экскурсий-квестов «Прошагай город».
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