Нижегородский губернатор: «Ремонт Кстовской районной больницы начлит благодаря социальным сетям»
На рубеже 2019/2020 годов глава Ниегородской области Глеб Никитин завел собственный официальный аккаунт в социальной сети Instagram и презентовал его публике.
Рассказывая историю появления страницы @gsnikitin в социальной сети, нижегородский губернатор пояснил, что социальные сети способствуют социальному контакту без посредников с нижегородцами и это помогает не только в кратчайшие сроки узнавать о существующих в регионе проблемах непосредственно от тех, кто его населяет, но оперативно эти проблемы решать:
«Акцентирую внимание на открытости: все представители власти должны как можно больше общаться с людьми, учитывать их мнения и вникать в их проблемы. Решил и для себя создать дополнительную возможность, лично вернувшись в социальные сети.
Не могу сказать, что полностью покинул это пространство. Ежедневно я читал десятки проблемных сообщений из соцсетей. В каких-то случаях оперативно реагировал, направлял ссылки министрам регионального правительства и главам муниципалитетов.
Например, именно с этого стартовал масштабный ремонт в Кстовской центральной районной больнице. И по факту социальными сетями я пользовался куда больше, чем раньше.
Заводить ли снова личный аккаунт думал долго. Постоянно об этом спрашивали коллеги, говоря о том, что в том же Instagram есть мои странички. И это при том, что я не раз заявлял: собственных аккаунтов в соцсетях у меня нет.
Бороться с такими «фейковыми» двойниками можно только личным присутствием. Не люблю ложь и вранье, и не хочу, чтобы мое имя использовали в собственных интересах»,
Не могу сказать, что полностью покинул это пространство. Ежедневно я читал десятки проблемных сообщений из соцсетей. В каких-то случаях оперативно реагировал, направлял ссылки министрам регионального правительства и главам муниципалитетов.
Например, именно с этого стартовал масштабный ремонт в Кстовской центральной районной больнице. И по факту социальными сетями я пользовался куда больше, чем раньше.
Заводить ли снова личный аккаунт думал долго. Постоянно об этом спрашивали коллеги, говоря о том, что в том же Instagram есть мои странички. И это при том, что я не раз заявлял: собственных аккаунтов в соцсетях у меня нет.
Бороться с такими «фейковыми» двойниками можно только личным присутствием. Не люблю ложь и вранье, и не хочу, чтобы мое имя использовали в собственных интересах»,
– заявил Глеб Никитин в специальном сообщении.
Ссылка на аккаунт такова: https://instagram.com/gsnikitin?igshid=13c0cj2jp5evn.
«Аккаунт открытый, здесь можно оставлять свои комментарии. Для полноценной обработки личных сообщений работает аккаунт @nngovernment. При необходимости буду давать личные поручения –такой формат работы позволит нам максимально быстро и эффективно использовать все возможности социальных сетей для решения конкретных задач», –
сообщил нижегородский губернатор.
Напомним, ранее МедиФорум сообщал, что по интернету нижегородцы могут протестировать детей на расстройства аутистического спектра.
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