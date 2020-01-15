Нижегородский губернатор: «Ремонт Кстовской районной больницы начлит благодаря социальным сетям»

«Акцентирую внимание на открытости: все представители власти должны как можно больше общаться с людьми, учитывать их мнения и вникать в их проблемы. Решил и для себя создать дополнительную возможность, лично вернувшись в социальные сети.

Не могу сказать, что полностью покинул это пространство. Ежедневно я читал десятки проблемных сообщений из соцсетей. В каких-то случаях оперативно реагировал, направлял ссылки министрам регионального правительства и главам муниципалитетов.

Например, именно с этого стартовал масштабный ремонт в Кстовской центральной районной больнице. И по факту социальными сетями я пользовался куда больше, чем раньше.

Заводить ли снова личный аккаунт думал долго. Постоянно об этом спрашивали коллеги, говоря о том, что в том же Instagram есть мои странички. И это при том, что я не раз заявлял: собственных аккаунтов в соцсетях у меня нет.

Бороться с такими «фейковыми» двойниками можно только личным присутствием. Не люблю ложь и вранье, и не хочу, чтобы мое имя использовали в собственных интересах»,

«Аккаунт открытый, здесь можно оставлять свои комментарии. Для полноценной обработки личных сообщений работает аккаунт @nngovernment. При необходимости буду давать личные поручения –такой формат работы позволит нам максимально быстро и эффективно использовать все возможности социальных сетей для решения конкретных задач», –