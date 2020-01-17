Нижегородский писатель Захар Прилепин вошел в рабочую группу по изменению Конституции России

Захар Прилепин

15 января 2020 года в своем послании Федеральному Собранию глава российского государства Владимир Путин заявил о том, что основной закон государства, Конституцию России, планируется внести ряд существенных поправок.

В частности, эти поправки коснутся самого российского законодательства. По действующей Конституции международное право превалирует над отечественным, однако в обновленной Конституции российский закон будет пользоваться преимуществами над международными: международное законодательство будет признаваться действенным, если не противоречит законам России.

Не менее важными станут изменения в системе власти. В частности, глава государства не сможет занимать свой пост более двух сроков подряд, а гражданин, чтобы быть на этот пост избранным, должен до момента избрания не менее четверти века проживать в России и не иметь иностранного гражданства.

Парламент страны получит право назначать главу российского правительства, а не согласовывать его, как это узаконено сегодня. При этом Россия останется президентской, а не парламентской республикой, то есть государством, где основные рычаги власти остаются у главы государства, а не у парламента.


В свою очередь. для чиновников высокого ранга, депутатов различных уровней и судей появятся существенные ограничения. Они не должны будут не только проживать за границей, но и иметь иностранное гражданство плюс целый ряд документов, которые позволяли бы им проживать за рубежом.

Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию состоит из нескольких десятков человек, среди которых актеры, депутаты, космонавты, музыканты, спортсмены, юристы и представители других профессий.

Нижний Новгород в этой группе представляют двое: писатель и общественный деятель Захар Прилепин и депутат Государственный Думы России Вячеслав Никонов. Последний не является нижегородцем, однако представляет в нижней палате парламента именно Нижегородскую область.

Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что  Захар Прилепин судил в Нижнем Новгороде первый в России конкурс зрелой красоты от 50-ти до 70-ти.
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