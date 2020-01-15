Более 1 млрд 100 млн рублей направят на социальную помощь в Нижегородской области в 2020 году

– В прошлом послании президент выделил Нижегородскую область как один из регионов, где применяются пилотные механизмы борьбы с бедностью, в частности, такой инструмент как социальный контракт. Сейчас Владимир Путин вновь подчеркнул важность этого инструмента, отметив при этом, что эффект от его применения порой оставляет желать лучшего.

Прежде всего, речь идет об отсутствии реальных стимулов для граждан.

За последний год мы предприняли конкретные шаги, например, усовершенствовали социальный контракт, сделав его более адресным и наполнив конкретными мерами поддержки. В этом году даже стали лидерами в стране по объему финансирования на эти цели, которое выделяется со стороны федерального бюджета. В первую очередь – это финансовая поддержка людей,

– Если речь идет о ежемесячной выплате, то она равна прожиточному минимуму. На сегодняшний день это более 11 000 рублей.

Средства выдаются в том случае, если человек только нашел работу или проходит обучение, также на нее могут претендовать те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. А это проблемы со здоровьем, сложности с вакансиями, уход за ребенком.

До 30 000 рублей может составлять выплата на обучение и до 250 000 на организацию своего дела для самозанятых или на создание крестьянско-фермерского хозяйства.

В этом году мы рассчитываем заключить почти 10 000 контрактов по новой схеме, включающей эти меры поддержки,