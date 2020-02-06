В Таганроге умирает почти в два раза больше людей, чем рождается
За минувший год естественная убыль населения южного города ускорилась.
По итогам 2019 года естественная убыль населения Таганрога составила 6,6 на 1000 населения, годом ранее – 6,4, сообщает городское управление здравоохранения.
Если перевести на понятный язык, в 2019 году в городе умерло 4084 человека, при этом родилось лишь 2420 детей.
По сравнению с предыдущим годом число новорожденных сократилось на 90 человек, умерших – на 25.
Показатель смертности по итогам 2019 года составил 16,3 на 1000 населения, что на 0,6% ниже уровня прошлого года.
От чего же чаще всего умирают на родине Антона Чехова? Среди причин смерти таганрожцев на первом месте — болезни системы кровообращения, на втором — старость, на третьем — новообразования.
Средний возраст, в котором умирали горожане, в 2019 году составил 72 года два месяца, что выше уровня предыдущего года (72 года).
У мужчин средний возраст наступления смерти — 67 лет два месяца (в 2018 году – 66 лет восемь месяцев), у женщин — 76 лет шесть месяцев (76 лет семь месяцев).
Зато в Таганроге почти на 58 процентов сократилось число случаев выявления туберкулёза по сравнению с прошлым годом.
За десять месяцев текущего года в городе выявлено 45 зараженных туберкулёзом, что на 26 человек меньше, чем за тот же период 2018 года, сообщили в городском управлении здравоохранения.
Кстати, сокращается население не только в одном отдельно взятом Таганроге, но и по всей стране. Счетная палата России в докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года предупредила о риске сокращения населения.
Согласно документу, численность постоянного населения РФ на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек, что на 52,5 тыс. меньше, чем в начале года. При этом миграционный прирост компенсировал естественную убыль только на 76%.
«Число родившихся в январе-августе 2019 года составило 994,3 тыс. человек, что на 83,8 тыс. человек, или 7,8%, меньше, чем в январе-августе 2018 года. Число умерших в январе-августе 2019 года составило 1 213,5 тыс. человек, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 33,7 тыс. человек, или на 2,7%», — говорится в докладе.
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