В Ростовской области мужчина получил материнский капитал на 30 несуществующих детей
Вместе с подельниками ему удалось завладеть более 12 миллионами рублей.
Троих жителей города Сальска Ростовской области обвиняют в отмывании денег и мошенничестве. Им удалось незаконно оформить и получить материнский капитал. Дело уже передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Следствие полагает, что организатором хищения средств, предназначенных на выплату материнского капитала, является 31-летний мужчина. Обвиняемый вовлек в организованную группу других участников, в том числе и сотрудницу управления пенсионного фонда в Сальске.
Схема преступления была простой: мошенники находили женщин с одним ребенком, подделывали все необходимые документы и оформляли выплату на их имя. Всего обвиняемым удалось получить более 12 млн рублей. Материнский капитал они оформили порядка 30 раз.
По версии следствия, часть денег организатору удалось легализовать. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
За мошенничество в особо крупном размере грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей (или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет).
За отмывание денежных средств также предусмотрены штрафы и наказания в виде лишения свободы в зависимости от обстоятельств.
В прошлом году в Сальске выплату за несуществующего ребенка по поддельному сертификату получила местная жительница. На тот момент размер материнского капитала составлял 453 тысячи рублей. Израсходовала мошенница средства на личные нужды.
В 2018 году в Сальске женщина купила поддельное свидетельство о рождении ребенка, оформила сертификат на материнский капитал, получила деньги и погасила часть ипотечного кредита.
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