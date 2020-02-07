В Ростовской области мужчина получил материнский капитал на 30 несуществующих детей

Вместе с подельниками ему удалось завладеть более 12 миллионами рублей.Троих жителей города Сальска Ростовской области обвиняют в отмывании денег и мошенничестве. Им удалось незаконно оформить и получить материнский капитал. Дело уже передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Следствие полагает, что организатором хищения средств, предназначенных на выплату материнского капитала, является 31-летний мужчина. Обвиняемый вовлек в организованную группу других участников, в том числе и сотрудницу управления пенсионного фонда в Сальске.Схема преступления была простой: мошенники находили женщин с одним ребенком, подделывали все необходимые документы и оформляли выплату на их имя. Всего обвиняемым удалось получить более 12 млн рублей. Материнский капитал они оформили порядка 30 раз.По версии следствия, часть денег организатору удалось легализовать. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.За мошенничество в особо крупном размере грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей (или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет).За отмывание денежных средств также предусмотрены штрафы и наказания в виде лишения свободы в зависимости от обстоятельств.В прошлом году в Сальске выплату за несуществующего ребенка по поддельному сертификату получила местная жительница. На тот момент размер материнского капитала составлял 453 тысячи рублей. Израсходовала мошенница средства на личные нужды.В 2018 году в Сальске женщина купила поддельное свидетельство о рождении ребенка, оформила сертификат на материнский капитал, получила деньги и погасила часть ипотечного кредита.