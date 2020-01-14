Количество нижегородских семей, которые получат деньги за рождение первенца, вырастет вдвое
Российские семьи могут претендовать на то, чтобы получить выплату при рождении в семье не второго, а уже первого ребенка. Эти выплаты произовдятся напрямую из бюджета Российской Федерации. На эти цели в бюджете российского государства 2020 года предусмотрены средства в объеме 2 млрд. 864,7 млн рублей.
Однако получить такие выплаты могут не все, а лишь определенные категории граждан страны.
– В 2019 году на выплату могли рассчитывать семьи, где родился первый ребенок, и средний доход на человека не превышает полторы величины прожиточного минимума. Всего выплаты получили 9747 семей. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 930 млн рублей,
– говорит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Точно такая же сумма, 2 млрд. 864,7 млн рублей, предусмотрена в России в 2020 году на выплаты при рождении в семье россиян второго ребенка. Однако эти деньги семья получить за счет средств так называемого материнского капитала, который устанавливает законодательство российского государства. Они выплачиваются российским семьям по линии Пенсионного фонда.
Что же касается увеличения нынешних выплат за первого ребенка по сравнению с прежними, то изменились условия, при которых семья может на эти выплаты претендовать:
– По решению президента России Владимира Путина был увеличен критерий нуждаемости – с полутора до двухкратной величины прожиточного минимума. Сейчас этот показатель составляет более 22 000 рублей. Для семьи из трех человек - это 66 000 рублей. По нашим прогнозам благодаря решению президента претендовать на выплату при рождении первого ребенка смогут почти вдвое больше семей – 17800.
При этом с 1 января 2020 года период выплаты пособия продлевается до достижения ребенком трех лет. Ежемесячный размер выплаты на данный момент – 10 658 рублей.
Уверен, что это станет неплохим подспорьем для молодых семей и будет в полной мере способствовать достижению показателей национального проекта «Демография»,
При этом с 1 января 2020 года период выплаты пособия продлевается до достижения ребенком трех лет. Ежемесячный размер выплаты на данный момент – 10 658 рублей.
Уверен, что это станет неплохим подспорьем для молодых семей и будет в полной мере способствовать достижению показателей национального проекта «Демография»,
– резюмирует Глеб Никитин.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что чиновники продолжают выполнять новогодние желания нижегородской детворы.
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