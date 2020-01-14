Количество нижегородских семей, которые получат деньги за рождение первенца, вырастет вдвое

– В 2019 году на выплату могли рассчитывать семьи, где родился первый ребенок, и средний доход на человека не превышает полторы величины прожиточного минимума. Всего выплаты получили 9747 семей. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 930 млн рублей,

– По решению президента России Владимира Путина был увеличен критерий нуждаемости – с полутора до двухкратной величины прожиточного минимума. Сейчас этот показатель составляет более 22 000 рублей. Для семьи из трех человек - это 66 000 рублей. По нашим прогнозам благодаря решению президента претендовать на выплату при рождении первого ребенка смогут почти вдвое больше семей – 17800.

При этом с 1 января 2020 года период выплаты пособия продлевается до достижения ребенком трех лет. Ежемесячный размер выплаты на данный момент – 10 658 рублей.

Уверен, что это станет неплохим подспорьем для молодых семей и будет в полной мере способствовать достижению показателей национального проекта «Демография»,